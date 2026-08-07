La muerte de Leandro Rud conmocionó al ambiente de la farándula este viernes por la tarde.

El exrepresentante de Jésica Cirio, entre otras famosas, falleció a los 51 años tras padecer un cáncer de glándulas salivales con metástasis en los huesos.

Lo que en 2015 creyó que era producto de ataques de pánico resultó ser la inusual y agresiva enfermedad oncológica, que ya en ese primer momento se había diseminado.

Leandro Rud ccon Alejandra Maglietti.

Al poco tiempo, Rud cerró su agencia, bajó su perfil mediático y puso toda su energía en recuperr su salud.

Lejos de victimizarse, Leandro buscó convertirse en un referente al compartir cómo se plantaba ante el cáncer tipo 4 que lo jaqueaba.

LAS MODELOS DE LEANDRO RUD

Entre las chicas que impulsó se destacan Pamela David, Rocío Marengo, Alejandra Maglietti, Victoria Vannucci, Mariana Loly Antoniale, entre otras.