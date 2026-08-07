Han pasado catorce años desde que Avenida Brasil se convirtiera en uno de los fenómenos televisivos más grandes de la historia, y la noticia de su regreso reavivó la nostalgia de millones de espectadores. La protagonista de aquel éxito, Débora Falabella, aceptó volver a interpretar a Nina en la continuación de la exitosa novela brasileña, confirmando así uno de los regresos más esperados de la ficción de Globo.

Falabella viene de conquistar al público y la crítica local con la obra Prima Facie. Por su rol como la abogada Tessa Ensler, Falabella ganó los principales premios nacionales de teatro, como el APCA, el Premio Shell, el APTR y el Bibi Ferreira.

CÓMO LUCE HOY LA PROTAGONISTA DE AVENIDA BRASIL

A sus 47 años, Débora Falabella continúa vigente en la actuación y llega a este regreso en plena madurez profesional. Desde el final de la novela original en 2012, la actriz no dejó de trabajar: participó en tiras como A Força do Querer, Terra e Paixão y la miniserie Se Eu Fechar os Olhos Agora, consolidándose como una de las actrices más respetadas de Brasil.

Débora Falabella. Crédito: Instagram

Su regreso a Nina, sin embargo, será distinto: según trascendió, esta vez su participación será una aparición especial en los primeros capítulos, ya que el centro de la nueva trama pasará a estar en Carminha, la inolvidable villana interpretada por Adriana Esteves.

Débora Falabella tomándose una selfie frente a un espejo, vestida con chaleco negro y camisa blanca, rodeada de percheros con ropa de vestuario.

De acuerdo a la producción, el reencuentro entre Nina y Carminha funcionará como el disparador de la nueva historia, aunque no bajo la lógica de la venganza que marcó a la novela original, sino como parte de un arco de redención para la villana. La segunda parte de Avenida Brasil tendrá nuevamente el guion de João Emanuel Carneiro y la dirección de Ricardo Waddington, dupla responsable del éxito de 2012.

Débora Falabella. Crédito: Instagram

Débora Falabella. Crédito: Instagram

QUIÉNES MÁS VUELVEN EN LA SEGUNDA PARTE DE AVENIDA BRASIL

Además de Débora Falabella, la producción ya confirmó el regreso de Adriana Esteves como Carminha, Murilo Benício como Tufão, Cauã Reymond como Jorginho y Juliano Cazarré como Adauto. También sonaron los nombres de Eliane Giardini y Marcos Caruso, mientras que Vera Holtz continúa en negociaciones con el canal.

Débora Falabella como Nina junto a Adriana Esteves, la malvada Carminha. Crédito: Intagram deborafalabellaoficial

No todo el elenco original estará presente: Isis Valverde, quien dio vida a Suellen, ya confirmó que no formará parte de la continuación, y lo mismo ocurre con Alexandre Borges, intérprete de Cadinho. La nueva tira se estrenaría en enero de 2027 por TV Globo.