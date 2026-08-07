Taína Gravier se sumó a una tendencia furor de TikTok para mostrar, en un recorrido en video, el departamento que eligieron sus padres, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, en la capital española. El clip deja ver un ambiente amplio y luminoso, donde el mundo de la moda se cuela en cada detalle de la decoración.

La propuesta estética combina piezas vintage con objetos contemporáneos, logrando un clima que se percibe moderno y atemporal a la vez. Lejos de un living convencional, el espacio funciona también como escenario para el contenido digital que la familia comparte con sus seguidores.

Así luce la decoración de la casa de la hija de Valeria Mazza en Madrid.

ARTE URBANO Y MOLDURAS CLÁSICAS

El diseño responde a una lógica muy puntual: que la funcionalidad conviva con la necesidad de generar contenido para redes sociales. Por eso, las paredes están intervenidas con cuadros de gran formato que se transforman en el punto focal de la habitación, tanto para el uso cotidiano como para las fotos y videos.

La hija de Valeria Mazza mostró el moderno departamento familiar en Madrid, con arte urbano y molduras clásicas.

La base arquitectónica respeta el estilo europeo tradicional, con molduras en techos y paredes. Sin embargo, esa estructura clásica se quiebra con intervenciones de arte urbano, que le suman un aire disruptivo y juvenil, muy en línea con la impronta que suelen mostrar los hijos de la modelo en sus redes.

TONOS NEUTROS Y LUZ NATURAL

La luz natural cumple un rol central: resalta las texturas de los materiales, desde los pisos de madera hasta el brillo de los muebles, como la mesa central y las sillas de respaldo semicircular. La paleta de colores se mantiene en tonos neutros y tierra, una decisión que le aporta calma a un ambiente de mucho movimiento familiar sin resignar sofisticación.

El moderno departamento de Taína Gravier en Madrid, con arte urbano y molduras clásicas.

Entre los objetos que más se destacan hay esculturas y piezas de diseño que refuerzan el perfil estético ligado a la decoración de interiores contemporánea. Cada elemento elegido convierte a la vivienda en un espacio de vanguardia, donde el arte termina siendo el gran protagonista de cada rincón.