La agenda social de Buenos Aires sumó una nueva cita que reunió a celebridades, influencers y amantes del universo beauty.

En una casona de Avenida Alvear, más de 250 invitados participaron de una exclusiva velada en la que se destacaron las presencias de Bautista Vicuña, Taina Gravier, Benicio Gravier y Tiziano Gravier, Chantal Roitman y María Susini, además de referentes de la moda y clientes de la alta perfumería.

La noche comenzó con una experiencia especialmente pensada para invitados y continuó con un evento que combinó lujo, tendencias y encuentros entre algunas de las figuras más reconocidas del ambiente.

Los hermanos Gravier. Foto: prensa

Maria Susini. Foto: prensa

Bautista Vicuña. Foto: prensa

Antes de la celebración principal también se llevó a cabo una masterclass para un grupo reducido de asistentes, encabezada por ejecutivos internacionales que compartieron las últimas novedades del sector y las tendencias que hoy marcan el rumbo de la perfumería de lujo.

Chantal Roitman. Foto: prensa

El motivo detrás del exclusivo encuentro

La reunión tuvo como eje la presentación de SUPERCHARGED, la nueva colección de INITIO Parfums Privés, que llegó a la Argentina de la mano de édition privée, el espacio especializado en fragancias de autor y distribuidor oficial de la firma en el país.