Valentín “Colo” Barco y su esposa, la influencer Yaz Jaureguy, disfrutaron de una salida nocturna en pareja al teatro para ver la obra Misery, protagonizada por Juan Gil Navarro y Julia Calvo. Durante la velada, se fotografiaron junto al elenco y el jugador firmó autógrafos a los fanáticos presentes.

Tras su participación en el Mundial, aprovechan sus días de descanso en Buenos Aires y disfrutan de la variada oferta cultural porteña. En esta oportunidad, eligieron una noche de teatro en la mítica Calle Corrientes para ver Misery, la aclamada pieza teatral protagonizada por Juan Gil Navarro y Julia Calvo.

Valentín 'el Colo' Barco y su esposa fueron a ver la obra de teatro Misery (Foto: Movilpress).

La llegada del jugador de la Selección Argentina no pasó desapercibida entre los espectadores presentes en la función. Con total simpatía y calidez, el “Colo” accedió a sacarse fotos con el público y firmó autógrafos a los fanáticos que se acercaron a saludarlo al finalizar la obra.

LOS LOOKS DE LA NOCHE: DENIM URBANO Y ELEGANCIA SASTRERA

Para esta cita nocturna,Valentín “Colo” Barco y Yaz Jaureguy apostaron por estilos modernos que capturaron todas las miradas y desde Ciudad te mostramos las fotos:

El estilo urbano del “Colo” Barco: Valentín eligió un conjunto total denim compuesto por una campera de jean con cuello clásico sobre una remera en tono beige y jeans holgados a juego. Complementó su outfit urbano con zapatillas deportivas en blanco y negro y un gorro de lana negro (beanie) con parche distintivo.

Valentín 'el Colo' Barco y su esposa, Yazmín Jaureguy, fueron a ver la obra de teatro Misery (Foto: Movilpress).

El look sastrero chic de Yaz Jaureguy: Por su parte, la influencer lució impecable con un traje de dos piezas de estampado príncipe de Gales en tonos café y gris, con detalles de tachas aplicadas en las solapas del saco y los bolsillos. Completó su outfit con un top blanco básico, zapatos de punta fina y una cartera de mano negra con correa de cadena.

UNA HISTORIA DE AMOR QUE SE CONSOLIDA

El romance entre Valentín Barco y Yaz Jaureguy comenzó a fines de 2023, luego de conocerse tras un desfile de moda. Desde entonces, la relación avanzó a pasos agigantados: en marzo de 2025 le dieron la bienvenida a su primera hija en común, Gemma, y tres meses después sellaron su amor con un casamiento por civil en una ceremonia íntima celebrada en Argentina. Hoy, consolidados como familia, disfrutan a pleno de su vida juntos y de sus salidas en la ciudad.

Valentín 'el Colo' Barco en la obra de teatro Misery (Foto: Movilpress).

Valentín 'el Colo' Barco y su esposa, Yazmín Jaureguy, fueron a ver la obra de teatro Misery (Foto: Movilpress).

Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín 'el Colo' Barco, fue a ver la obra de teatro Misery (Foto: Movilpress).

Valentín 'el Colo' Barco y su esposa fueron a ver la obra de teatro Misery (Foto: Movilpress).

Valentín 'el Colo' Barco en la obra de teatro Misery (Foto: Movilpress).

Valentín 'el Colo' Barco en la obra de teatro Misery (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.