El romance de Valentín “El Colo” Barco con Yazmín Jaureguy a muy poco de haberse separado de Agustina Sequeira encendió la polémica. Ni bien los novios dieron a entender desde sus vacaciones paradisíacas que estarían pensando en la boda, Juan Etchegoyen reveló fuertes detalles sobre esta incipiente relación de pareja.

“La data que a mí me llega proviene del entorno de la ex del futbolista de Boca, Agustina Sequeira, que estaría devastada por las fotos de Valentín con su nueva novia. Cuando me contaban la historia, me hablaron de infidelidad sistemática y escándalo total entre Valentín y Agustina”, reveló el periodista en Mitre Live.

“Me hablaron de infidelidad sistemática y escándalo total entre Valentín y Agustina”.

Acto seguido, contó que Agus está muy angustiada por esta situación. “Ella estaría muy triste porque lo acompaño a él durante todo el proceso de inferiores y ahora que le llegó la fama la dejó luego de haberla supuestamente engañada. Digo supuestamente porque no hay pruebas de lo que estoy diciendo, es solamente una versión que me dan sobre lo que habría ocurrido. Valentín conoció a Yaz Jaureguy cuando estaba con Agustina, habría empezado una relación en paralelo hasta que no lo pudo ocultar más”, sumó, contundente.

AGUSTINA SEQUEIRA QUIERE HABLAR PÚBLICAMENTE SOBRE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN

Antes de cerrar, Juan aseguró que Agustina contará en los medios el calvario que vivió en este último tiempo.

“Y para cerrar, lo que me contaron es que posiblemente en las próximas semanas Agustina quiera hablar para desenmascararlo. Ella es perfil bajo, pero tiene tanta bronca que quiere salir a contar todo”, sentenció. ¿Qué dirá el Colo?