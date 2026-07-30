Valentín “Colo” Barco dio un importante paso en su vida personal tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial. Antes de regresar a Europa para continuar con su carrera profesional, el futbolista visitó el desarrollo inmobiliario donde construirá su hogar junto a su esposa, Yaz Jaureguy, y su hija Gemma.

El lateral de 22 años aprovechó su estadía en el país para reencontrarse con su familia y comenzar a darle forma a un proyecto que trasciende el fútbol: tener una casa propia en la Argentina para disfrutar cada vez que regrese.

Yaz Jaureguy y Valentín Barco

Durante su visita a Pride Canning, Valentín Barco recorrió el predio junto a Maximiliano Mustafá, Chairman y CEO de Pride Developer. Ubicado en el kilómetro 10 de la Ruta Provincial 58, se desarrolla sobre un masterplan de 185 hectáreas que contará con 750 lotes, amplios espacios verdes, más de 4.000 árboles y 20 lagunas interconectadas.

Yaz Jaureguy y Valentín Barco

ASÍ SERÁ EL BARRIO DONDE VIVIRÁ EL COLO BARCO

Aquí vivirán Yaz Jaureguy y Valentín Barco

Aquí vivirán Yaz Jaureguy y Valentín Barco

Uno de los principales atractivos del proyecto será un Club House de 4.000 metros cuadrados, inspirado en la arquitectura y los jardines de Versalles. Además, ofrecerá una propuesta gastronómica encabezada por un chef argentino distinguido con tres estrellas Michelin.

Aquí vivirán Yaz Jaureguy y Valentín Barco

El emprendimiento también incluirá un Sport Club de más de 2.000 metros cuadrados, el complejo de pádel más grande de la Argentina desarrollado junto a Fernando Belasteguín, una cancha de fútbol profesional homologada por FIFA y un centro comercial de siete hectáreas con más de 100 locales, propuestas gastronómicas y servicios.