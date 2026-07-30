Murió Beto Cabrera, el recordado humorista que brilló en la radio y la televisión durante las décadas del 60 y 70.

Alberto Pedro Cabrera, su nombre real, falleció este jueves a los 92 años en España, país donde vivía desde hacía varias décadas.

La noticia fue confirmada por su hijo, Fabián Cabrera, a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde despidió al artista que marcó a generaciones con su humor.

Video: Instagram eltopotv

Beto Cabrera, el humorista del “Dúo de Dos”

Nacido el 24 de noviembre de 1933 en la Ciudad de Buenos Aires, Beto Cabrera desarrolló una extensa carrera como humorista, cantante, imitador y animador. Sus primeros pasos los dio en el histórico programa radial La revista dislocada, considerado una verdadera cantera de talentos del humor argentino.

En 1965 también incursionó en el cine con una participación en la película Disloque en el presidio, aunque su mayor reconocimiento llegaría poco tiempo después gracias a un exitoso dúo humorístico.

El gran salto en la carrera de Beto Cabrera se produjo en 1966, cuando conoció a Mario Sánchez. En ese momento, ambos eran suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina. Cabrera trabajaba en la Dirección de Contabilidad, mientras que Sánchez se desempeñaba como reparador de transmisores.

Beto Cabrera y Mario Sánchez en un aviso de televisión.

Tras un encuentro casual, Cabrera lo invitó a sumarse como guitarrista a sus presentaciones nocturnas. Así nació El Dúo de Dos, nombre sugerido por el compositor Dino Ramos, que rápidamente se convirtió en uno de los números humorísticos más populares de la televisión argentina.

La dupla alcanzó gran popularidad en Telecómicos y luego protagonizó su propio ciclo, El paquete del Dúo, emitido por Teleonce entre 1969 y 1970, consolidándose como un clásico del entretenimiento familiar.

La vida de Beto Cabrera en España

Tras la disolución del dúo, Beto Cabrera continuó con su carrera artística en solitario, realizando presentaciones en distintos escenarios hasta que decidió radicarse definitivamente en España.

Desde allí mantuvo un estrecho contacto con el público argentino mediante sus redes sociales, donde compartía recuerdos, fotografías y anécdotas de su extensa trayectoria en la televisión y la radio.

Los problemas de salud de Beto Cabrera

En los últimos meses, el humorista había contado que atravesaba algunos inconvenientes de salud, especialmente relacionados con un cuadro de anemia.

Con su característico sentido del humor, escribió en sus redes: “Nuevos estudios antes de que me llamen de arriba... o de abajo... jajaja... ya me estoy asustando otra vez”.