La actriz Mica Riera anunció que está embarazada de su primer hijo de una manera muy especial: lo hizo sobre el escenario del teatro Multitabaris, al finalizar una función de El chat de mamis, la exitosa comedia que protagoniza junto a Eugenia Tobal, Carla Conte, Manuela Pal, Karina Hernández, Berenice Gandullo y Lionel Arostegui.

El emocionante momento fue compartido en LAM, donde mostraron el momento en que revelaron la sorpresa al público presente y celebraron la feliz noticia con cálidos mensajes para la actriz. Durante los últimos días, las redes sociales de la obra habían generado expectativa con un enigmático que despertó la curiosidad de los seguidores.

Mica Riera anunció su embarazo en su obra teatral (Foto: RS Fotos).

“Uno de los integrantes del chat está esperando un bebé. Ahora solo queda descubrir quién es”, publicaron desde la cuenta oficial de la obra. Finalmente, el misterio llegó a su fin al concluir la función de este miércoles, cuando el elenco le cedió la palabra a Mica Riera para que compartiera la noticia con el público.

Las redes sociales de la obra teatral de Chat de Mamis generaron revuelo con un embarazo, que luego anunciaron en la obra (Foto: Instagram).

La actriz, visiblemente emocionada, confirmó que está esperando a su primer hijo y, además, aprovechó el momento para revelar el sexo del bebé de una forma muy original.

Mica Riera anunció su embarazo en su obra teatral (Foto: RS Fotos).

MICA RIERA REVELÓ EL SEXO DE SU BEBÉ EN CAMINO

Tras el anuncio, cada integrante del elenco tomó un tubo de confeti. Al hacerlo estallar al mismo tiempo, una lluvia de papelitos celestes inundó el escenario y confirmó que la actriz espera un varón.

Mica Riera anunció su embarazo en su obra teatral (Foto: RS Fotos).

El teatro estalló en aplausos mientras sus compañeros la abrazaban para celebrar este nuevo capítulo en su vida personal. Mica Riera mantiene una relación con Tomás Baremberg, quien se caracteriza por mantener un perfil muy bajo y no pertenece al mundo del espectáculo. Según trascendió, se dedica al ámbito del campo y acompaña a la actriz lejos de la exposición mediática. Será el primer hijo para ambos.

Mica Riera anunció su embarazo en su obra teatral (Foto: RS Fotos).

EL PRESENTE PROFESIONAL DE MICA RIERA

Mientras atraviesa este gran momento personal, Mica Riera continúa con un intenso presente laboral. En los últimos años recibió elogios por su interpretación de Fabiana Cantilo en El amor después del amor y próximamente volverá a la pantalla con la esperada serie sobre Moria Casán, donde interpretará nada menos que a Susana Giménez.

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