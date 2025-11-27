La película “No Preguntes”, dirigida por Agustín Pallares Yoffe, se convirtió en una de las grandes revelaciones del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde cosechó elogios y una destacada recepción del público. El film tendrá su estreno mundial en febrero de 2026.

«No Preguntes» en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2025

El elenco de “No Preguntes”

La producción cuenta con un sólido y talentoso reparto integrado por:

Micaela Riera

Nacho Di Marco

Alfredo Castellani

Hernán Jiménez

De qué trata “No Preguntes”

Lisa es una joven caótica, sin rumbo y sin capacidad para sostener rutinas o compromisos. Vive siempre a contramano: llega tarde, cambia de opinión a cada minuto y se enreda en sus propios pensamientos. Pero todo cambia cuando la urgencia de conseguir un empleo la empuja, por primera vez, a enfrentar las responsabilidades de la vida adulta.

Conseguir el trabajo resulta más fácil de lo imaginado; lo difícil viene después. Una vez dentro de la empresa, Lisa descubre un entorno completamente absurdo: jefes atrapados en burocracias incomprensibles, compañeros que se contradicen entre sí y una rutina laboral que parece diseñada para confundirla aún más.

En un mundo donde todo debería ser ordenado, la oficina se convierte en un laberinto caótico que la enfrenta a preguntas profundas:¿Qué significa realmente trabajar?¿Hasta qué punto hay que adaptarse para no perderse en el sistema?Y qué lugar quiere ocupar en una sociedad tan absurda como ella misma?

“No Preguntes” combina humor, crítica social y una mirada existencialista sobre el mundo laboral contemporáneo.

Ficha técnica

Dirección: Agustín Pallares Yoffe

Guión: Francisco Furgang, Catalina Gelos

Producción: Agustín Pallares Yoffe, Giuliana Pieruccini

Dirección de Fotografía: Sebastián Krapp

Dirección de Sonido: Martín Méndez

Montaje y Color: Pablo Defeo

Dirección de Arte: Carmela Harismendy

Música: Santiago Pedroncini

Quién es Agustín Pallares Yoffe: biografía y filmografía

Agustín Pallares Yoffe (Buenos Aires, 1980) es productor, director y publicista creativo con una destacada trayectoria internacional. A lo largo de su carrera, trabajó en publicidad, videoclips y programas de televisión reconocidos con múltiples premios en América Latina, Estados Unidos y Europa.

En 2024 dirigió y produjo su primera película, “No Preguntes”, con la que obtuvo diversas nominaciones y galardones en el circuito internacional, consolidando una nueva etapa en su carrera cinematográfica.