El mundo de El Chat de Mamis es un universo casi inabarcable que Eugenia Tobal (50) y Carla Conte (48) conocen al detalle, y antes de protagonizar la comedia junto a Manuela Pal y Micaela Riera, las madres de Ema García Ibar (6), y de Mora (16) y Facundo Brutto (12) contaron sus experiencias reales más insólitas.

Sobre el escenario del teatro Multitabarís (Av. Corrientes 831) las actrices charlaron a pura risa con Ciudad sobre sus personajes, pero por sobre todo de sus vivencias.

Tobal: -Carla Ya me está empezando a decir cómo es chat de mamis verdadero.

Conte: -Ella está igual en un momento álgido. Para mí cuando son más chiquitos es más heavy el chat de mamis. Después uno se va como desprendiendo.

Cuando son más chiquitos todo es como más grave, todo es más trágico. Con el primero todo es nuevo. Después como yo ya estoy medio curada de espanto.

Eugenia Tobal, Ema y Francisco García Ibar. (Foto: @eugeniatobal)

En ese punto, Carla demostró ser una mamá súper atenta, ya que le sonó la alarma de su teléfono para recordar que su hijo menor tenía que tomar un remedio.

Eugenia Tobal y Carla Conte comparten El Chat de Mamis en el Multitabaris.

Instantes después, la felicidad de la mami de Facu sería plena porque el niño a las 20.15hs ya se había bañado, estaba terminando la cena, sin que nadie tuviera que correrlo. “¡Increíble!“, celebró Tobal con admiración y dejo de sana envidia por los frutos de la crianza de su amiga.

Carla Conte en el cumple de 15 de Mora, con Facundo, junto a su expareja Guillermo Brutto y su hijo mayor de una relación anterior, Julio. (Foto: Instagram/negraconte)

-Eugenia, ¿qué problemas tópicos del chat de mamis te ulceran? Por ejemplo, ¿El Día del Maestro se regala? ¿Cuánta plata se pone?

Tobal: -Todo eso.

Conte: -Todo eso es dramón.

Tobal: -Todo lo que estás diciendo es un tema. me pasó. Que tener que definir una notación. Porque yo dije: “No voy a votar esto”. No.

Así es el personaje de Eugenia Tobal en El Chat de Mamis

Conte: -Díganme cuánto hay que poner y pasar el alias. No pensemos.

-¿Y qué pasó?

Eugenia: -Y me vino por otro lado el un mensajito de “te pido por favor que votes. Votá por nosotras”. Pero yo pensaba ¡¿Cómo voy a votar esto?!

-¿Cómo desempataste?

Eugenia: -Para el que número más bajo. Es que sí, ¡era un regalo! Definan.

Carla: -Yo no soy la mami que se ocupa de ir a comprar. Les pido mil disculpas. Ja.

Así es El Chat de Mamis.

-Carla, ¿Vos te trenzaste en discusiones insólitas como la de Euge?

-No me acuerdo... Pero el regalo para los maestros fue tema en su momento. De hecho, en mi grado se dijo, no se regala más nada. Cada uno si quiere regala. O nos juntamos de a tres, cuatro y regalamos. Pero en grupal, desde hace dos años que no se regala más nada. Porque se re picó.

-¿Tienen subgrupos de amigas con el que salen a tomar cerveza y comer pizzas, por ejemplo?

Conte: -Sí. Yo tenía amigas fuertes del grupo de Mora.

Tobal: -Sí, hay. (risas contenidas). Hay varios, porque está el del grupo general; el que están los papis por otro lado; el de las las mamis de las nenas; mamis de los nenes; el de la colonia, el del grupo de no sé qué otra cosa más que está archivado; del año pasado, que hay otros mamis y papis que no están ahora...

El Chat de Mamis

-¿Les pasó que algún papi haya querido seducirlas?

Conte: -¡Ay, que fuerte! Ja. Eugenia está casada con el padre de la criatura.

Tobal: -A mí no me pasó. Igual no les importa si estás casada... ¡Pero hay! (carita pícara).

Eugenia Tobal y Carla Conte comparten El Chat de Mamis en el Multitabaris.

-Carla, ¿y que en el momento de soltería tuyo hayas intentado una relación con algún papi del cole?

Conte: -No, porque no hubo alguien que me generara algo. Pero sí me enteré que a la directora de hace algunos años largos le gustaba el padre de las criaturas (N del R: Guillermo Brutto).

El Chat de Mamis.

Tobal: -¡¿En serio?! ¡¿Las tuyas?!

Conte: -¡Te bando este besito! Igual era muy divertido porque ya estábamos separados. Pero yo le dije (a mi ex), “me llegó el chimento”. Hermoso esto que estoy vendiendo. Que esté prendiendo fuego todo.

-¿Llegó a concretarse?

Conte: -No que yo sepa... Ni idea... Pero creería que no. Me parece que no era el estilo.

Tobal: ¡Hermoso momento de confesión!

Eugenia Tobal y Carla Conte comparten El Chat de Mamis en el Multitabaris.

Conte: -¡En la última nota doy todo!

Sinopsis de El Chat de Mamis

El disfraz de la “nena nueva” de séptimo B aparece misteriosamente destrozado. A partir de ese hecho, la directora del colegio convoca a una reunión urgente de madres y padres.

Lo que debería ser un encuentro para aclarar lo sucedido deriva rápidamente en acusaciones cruzadas, reclamos, audios interminables y un caos difícil de contener.

Mientras intentan descubrir qué pasó con los chicos y el disfraz, comienzan a salir a la luz secretos, rivalidades y tensiones entre los adultos, revelando un misterio aún mayor: el problema no lo tienen los chicos, sino los grandes.

El elenco de El Chat de Mamis

Cuando el chat de mamis se vuelve real… ¡nadie sobrevive! Entre mensajes mal interpretados, debates absurdos y verdades que estallan sin filtro, El Chat de Mamis, una comedia en el cole, expone con humor situaciones tan reconocibles como exageradas, invitando al público a reírse, identificarse y reflexionar sobre las formas actuales de comunicarnos.

Elenco y funciones de El Chat de Mamis

El Chat de Mamis va de miércoles a domingos en el Multitabaris, con un gran elenco encabezado por Eugenia Tobal, Carla Conte, Manuela Pal, Mica Riera, Karina Hernández, Berenice Gandullo y Lionel Arostegui.

Está dirigida por Marcelo Caballero, cuenta con idea original y producción de Ezequiel Corbo y con libro de Mechi Bove.

Las entradas se consiguen por PlateaNet o en la boletería del teatro, desde 45.000 pesos.

Video y edición Solana Di Tullio.