La casa de Eugenia Tobal se presenta como un refugio de calma y armonía, donde cada ambiente parece pensado para transmitir serenidad y bienestar.

Lejos de los excesos, la actriz apostó por una estética que combina lo rústico con lo contemporáneo, logrando un equilibrio visual que se sostiene en materiales nobles, tonos suaves y una fuerte conexión con el exterior.

La madera es, sin dudas, la gran protagonista del hogar de Eugenia Tobal. Aparece en muebles, detalles estructurales y terminaciones, aportando calidez y una sensación acogedora que se potencia con una paleta dominada por blancos, beige y tonos tierra.

Así es la casa de Eugenia Tobal: luz natural, galería estilo boho, pileta y mucha naturaleza | Créditos: Instagram @eugeniatobal

Estos colores no solo amplifican la luz natural, sino que también refuerzan esa atmósfera relajada que recorre toda la propiedad.

El living comedor funciona como el corazón de la casa. Se trata de un espacio amplio e integrado, con techos altos que generan una marcada sensación de amplitud y libertad.

Así es la casa de Eugenia Tobal: luz natural, galería estilo boho, pileta y mucha naturaleza | Créditos: Instagram @eugeniatobal

Las paredes claras dialogan con muebles de líneas simples y firmes, en madera maciza, creando un contraste elegante pero sin rigidez. Todo invita a compartir momentos en familia o con amigos en un entorno cómodo y luminoso.

Así es la casa de Eugenia Tobal: luz natural, galería estilo boho, pileta y mucha naturaleza | Créditos: Instagram @eugeniatobal

ASÍ ES LA CASA DE EUGENIA TOBAL

Uno de los rincones más originales es una zona especialmente pensada para el descanso. Allí, largos sillones apoyados contra la pared forman un espacio ideal para leer, relajarse o desconectar del ritmo diario.

Así es la casa de Eugenia Tobal: luz natural, galería estilo boho, pileta y mucha naturaleza | Créditos: Instagram @eugeniatobal

La conexión con el exterior es otro de los grandes aciertos de la vivienda. A través de una galería techada, el interior se abre al jardín de manera natural. Este espacio, decorado con detalles de estilo boho y equipado con ventiladores de techo, permite disfrutar del aire libre durante todo el año, ya sea en los días de calor o en jornadas más templadas.

Así es la casa de Eugenia Tobal: luz natural, galería estilo boho, pileta y mucha naturaleza | Créditos: Instagram @eugeniatobal

El jardín tiene a la piscina como protagonista absoluta. Ubicada de forma estratégica para aprovechar la luz solar, se convierte en un punto de encuentro y relax, aportando un toque moderno que contrasta con el verde del entorno y la calidez de los materiales naturales.