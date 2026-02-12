Carla Conte contó en el programa de streaming de Bondi Live que pasó por el quirófano para realizarse una cirugía que, según sus propias palabras, soñaba desde hace años.
Todo surgió en medio de una charla distendida, cuando entre risas lanzó: “Todavía tienen que cicatrizar mejor”, explicó, dejando en claro que la intervención fue reciente.
“Me hice la pinza. Yo siempre me quise hacer esta operación, pero me daba mucho miedo”, agregó, dando algunos detalles sobre el tipo de intervención al que se sometió.
Además, Carla aclaró que no es una cirugía sencilla: “Es más complicado sacarse que ponerse. La cicatriz es más heavy porque es un ancla, es como que cruza así y abajo. La cicatriz de abajo no se ve, pero bueno, la otra demora un poco más”.
Sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión, fue honesta: “El año pasado tuve un quilombo hormonal, aparte engordé un montón. No un montón, para mí, para lo que soy yo. Y lo primero que me crecieron fueron las tetas y dije ‘yo no puedo con esto’”.
“Era algo que había querido hacer toda mi vida. Saqué el turno con el cirujano y lo hice. La verdad es que yo estoy fascinada”, siguió, pese a aclarar que fue muy doloroso el proceso.
Finalmente, Carla contó qué fue lo que más le cambió tras la cirugía: “El vestuario, o sea, para empezar, yo hace dos meses que ando de vestido de tirita y espalda al aire que no usé en mi vida y que era mi sueño. Por ahí es una boludez para el resto, pero para mí me cambió un montón”, cerró Conte.
