“El chat de mamis, una comedia en el cole” se estrenará el 19 de marzo en el Multitabaris. La comedia está encabezada por Eugenia Tobal, Carla Conte, Manuela Pal y Mica Riera.

La dirección está a cargo de Marcelo Caballero, con idea original y producción de Ezequiel Corbo, y libro de Mechi Bove. La puesta en escena se completa con escenografía de Lula Rojo y vestuario de La Polilla.

Las entradas están en venta en Plateanet.

De qué trata “El chat de mamis”

El disfraz de la “nena nueva” de séptimo B aparece misteriosamente destrozado. A raíz de este hecho, la directora del colegio convoca a una reunión urgente de madres y padres. Lo que debería ser un encuentro para aclarar lo sucedido deriva rápidamente en acusaciones cruzadas, reclamos, audios interminables y un caos difícil de contener.

Video: Instagram elchatdemamisok

Mientras intentan descubrir qué ocurrió con los chicos y el disfraz, comienzan a salir a la luz secretos, rivalidades y tensiones entre los adultos, revelando un misterio aún mayor: el problema no lo tienen los chicos, sino los grandes. Cuando el chat de mamis se vuelve real, nadie sale ileso.

Reparto de “El chat de mamis”

El espectáculo cuenta con un gran elenco encabezado por Eugenia Tobal, Carla Conte, Manuela Pal, Mica Riera, Karina Hernández, Berenice Gandullo y Lionel Arostegui.