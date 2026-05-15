Alex Caniggia volvió a revolucionar las redes sociales luego de compartir imágenes del festejo de cumpleaños de Melody Luz. Sin embargo, lejos de enfocarse únicamente en la celebración, muchos usuarios aprovecharon el posteo para lanzar fuertes comentarios contra el influencer.

El mediático había quedado días atrás en boca de todos por un radical cambio de look que dividió opiniones entre seguidores y detractores. Y ahora, con nuevas fotos familiares desde una escapada especial junto a Melody y su hija, volvió a generar polémica.

LAS CRÍTICAS A ALEX CANIGGIA POR SU APARIENCIA

En las imágenes que compartió en Instagram, Alex mostró detalles del viaje, la decoración romántica con globos y flores y distintos momentos íntimos junto a su pareja. Pero rápidamente aparecieron mensajes cargados de ironía y cuestionamientos.

Algunos usuarios apuntaron directamente contra el festejo y lo calificaron de “berreta”, mientras que otros enfocaron las críticas en el cabello y la dentadura del hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

Alex Caniggia volvió a quedar en el centro de las críticas tras mostrar el cumpleaños de Melody Luz. Crédito: Instagram

“¿Por qué esos dientes y ese pelo?”, escribió una usuaria. Otros comentarios fueron todavía más agresivos y hasta compararon sus dientes con publicidades o productos virales de internet.

Alex Caniggia volvió a quedar en el centro de las críticas tras mostrar el cumpleaños de Melody Luz. Crédito: Instagram

EL APOYO DE SUS FANS Y EL ROMÁNTICO MENSAJE A MELODY LUZ

A pesar de los mensajes negativos, Alex también recibió una gran cantidad de comentarios positivos de parte de sus seguidores, quienes destacaron la familia que formó junto a Melody Luz y celebraron el gesto romántico.

Lejos de responder a las críticas, el influencer decidió enfocarse en el cumpleaños de su pareja y le dedicó un mensaje cargado de cariño. “Mi amor, hermosa de mi vida, te amo Pingui”, escribió junto a las fotos.

Alex Caniggia volvió a quedar en el centro de las críticas tras mostrar el cumpleaños de Melody Luz. Crédito: Instagram

Además, agregó: “Qué días tan lindos vivimos. Felices 29 amor. Fueron días llenos de amor, paz, risas, comida rica y momentos inolvidables en familia”.