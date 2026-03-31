Alex Caniggia volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de mostrar un fuerte cambio físico que tomó por sorpresa a sus seguidores.

El mediático compartió imágenes desde un centro especializado en estética donde inició un nuevo proceso para modificar su imagen personal: comenzó a eliminar los tatuajes que cubrían gran parte de sus brazos.

A través de un video publicado en sus redes, el influencer Alex Caniggia dejó ver el momento exacto en el que una profesional trabajaba sobre su piel utilizando tecnología láser, el método más utilizado actualmente para la remoción de tinta.

Alex Caniggia mostró su impactante cambio físico: qué pasará con sus tatuajes | Créditos: Instagram @alexcaniggia

EL CAMBIO FÍSICO DE ALEX CANIGGIA

Mientras se encontraba recostado durante el procedimiento, acompañó las imágenes con una frase breve pero contundente: “Me saco la manga”, haciendo referencia a los diseños que ocupaban todo su brazo.

Alex Caniggia mostró su impactante cambio físico: qué pasará con sus tatuajes | Créditos: Instagram @alexcaniggia

El posteo generó una inmediata reacción entre sus fans, ya que los tatuajes fueron durante años una marca registrada de su estética.

Alex Caniggia construyó gran parte de su identidad pública alrededor de una imagen extravagante y llamativa, caracterizada por prendas ostentosas, cambios de look constantes y una gran cantidad de tatuajes visibles en brazos, torso y cuello.