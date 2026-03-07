Ocho segundos alcanzaron para generar una ola de reacciones. Venezia Caniggia, la hija de Melody Luz y Alex Caniggia, apareció en un video filmado en un estudio de danza con piso de madera y una luz suave que le da al clip ese tono cálido, casi íntimo.

Vestida con una musculosa celeste y shorts oscuros, la nena no estaba improvisando ni jugando: estaba en clase, rodeada de otros chicos, siguiendo una coreografía con una concentración y una entrega que sorprenden para su edad.

Los movimientos fueron precisos: brazos que se abren al ritmo de la música, desplazamientos laterales fluidos, pequeños giros con los brazos extendidos y una postura que ya habla de alguien que tiene el cuerpo educado para la danza. El texto que acompañó el video lo dejó claro desde el primer segundo: “Miren las líneas de @veneziacaniggia. Lo aprendió en la panza.”

CRÉDITO: Instagram

MELODY LUZ Y UNA FRASE QUE RESUME TODO

La que subió el clip fue su propia madre, y lo hizo con la mezcla justa de orgullo y humor que la caracteriza. “Lo aprendió en la panza” es mucho más que una frase tierna: es el reconocimiento de que Venezia creció literalmente dentro del mundo de la danza, mientras Melody Luz seguía bailando durante el embarazo y construyendo su carrera como una de las figuras más destacadas de la disciplina en Argentina.