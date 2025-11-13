A menudo, Melody Luz comparte contenido sobre el día a día con su hija Venezia y esta vez sorprendió a todos.
Es que se vio a la menor a su lado, con un pote de queso untable entre sus manos y una actitud inesperada.
Venezia “tomaba” el producto como si fuera una bebida, lo que generó que se ensuciara la cara.
LA RESPUESTA DE MELODY A VENEZIA
Lejos de retarla por ensuciarse, Melody Luz tomó con simpatía la actitud de su niña, con quien se rió.
“A verte… Ja, ja, ja. ¿Qué hiciste? ¿Cómo le vas a entrar así, chancha?”, comentó en tono jocoso la bailarina.