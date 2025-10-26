Melody Luz decidió dejar atrás una etapa de su vida y comenzar otra con una fuerte renovación. Lejos del ruido mediático que suele acompañar a su pareja, Alex Caniggia, la bailarina se enfocó en su crecimiento profesional y personal. Su primera decisión fue un cambio de look total, que rápidamente se volvió tendencia en redes.

Después de varios años fiel a su característico tono castaño rojizo y pelirrojo, Melody apostó por un negro profundo, un color que resalta sus facciones y transmite una imagen más intensa y sofisticada.

El radical cambio de look de Melody Luz: “Estoy renovadísima, soy otra”. Crédito: Instagram

“Estoy renovadísima, soy otra. Voy probando y la verdad que esto me gusta más, va más conmigo. El cambio me resulta más auténtico. Yo soy morocha y también teñirse, ir a la peluquería, estar atenta a las raíces... ahora me quedo más tranquila”, contó en el programa Sálvese quien pueda, donde habló sobre su nueva apariencia.

Crédito: Instagram

UN NUEVO COMIENZO CON ESTILO PROPIO

A través de sus redes sociales, donde acumula más de 950 mil seguidores, la bailarina compartió parte del proceso y las fotos del resultado final. En cuestión de horas, el posteo se llenó de comentarios positivos: “El cabello oscuro siempre es un 10”, “Este color te queda hermoso” y “Le quedó muchísimo mejor, amé”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Además, varios seguidores no dudaron en comparar su nuevo look con el de La Joaqui, quien también luce un tono castaño oscuro, marcando tendencia entre las artistas argentinas.