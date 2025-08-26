Melody Luz sorprendió a sus seguidores al compartir en el chat de difusión de su cuenta de Instagram un mensaje contundente en el que informó que dejará de utilizar sus redes sociales para canjes y difusión de causas solidarias, al menos por un tiempo.

En su descargo, la bailarina explicó el motivo por el que tomó esta decisión sobre la iniciativa que empezó hace un tiempo para ayudar a sus seguidores: “Lo lamento mucho pero no voy a utilizar más mis redes sociales por el momento para canjes ni difusión de causas, el otro día compartí uno que me advirtieron que era falso y lo tuve que bajar”.

Melody Luz en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram).

“No puedo creer cómo se aprovechan de situaciones reales y vulnerables como para mentir y querer aprovecharse de eso. A veces das la mano y te quieren agarrar el hombro. No quisiera quedar pegada a causas truchas, gente desagradecida y desubicada”, expresó la pareja de Alex Caniggia indignada.

LA ACLARACIÓN DE MELODY LUZ A CIUDAD SOBRE LO OCURRIDO CON SUS REDES SOCIALES

Ciudad se contactó con Melody Luz tras su descargo y decisión respecto de sus redes sociales y en el ida y vuelta la bailarina dejó en claro que el maltendido no llegó a mayores problemas.

“¿Tuviste algún problema con esa causa que compartiste que fue falso?” , se le consultó a la mamá de Venezia Caniggia, quien contestó: “No tuve ningún problema, solo un malentendido con una emprendedora”.

Melody Luz (Foto: IG | melodyluz)

A raiz de esto, Melody aclaró que seguirá activa en sus redes sociales pero para publicidad y acuerdos formales que involucren su nombre o imagen deberían contactarse a través de su mail.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.