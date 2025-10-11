A menudo, Melody Luz y Alex Caniggia comparten contenido para mostrar cómo crece Venezia, pero esta vez el video fue desopilante.

Es que la familia se encontraba en un restaurante y las dos mujeres jugaron a ser modelos, bajo la atenta mirada y musicalización del conductor e influencer.

Mientras Melody desfilaba, su hija la corregía y tenía que volver a hacerlo según sus divertidas indicaciones.

Melody Luz, Alex y Venezia Caniggia Crédito: Instagram/@veneziacaniggia

VENEZIA DESFILÓ CON MELODY LUZ

En el video publicado por Alex Caniggia, se aprecia que él está filmando y “subtitulando” a su hija, además de tararear un ritmo clásico de pasarela.

Venezia corrige a Melody, que cumple a rajatabla los pedidos de la menor; de hecho, va y viene una y otra vez entre las mesas.