Alex Caniggia volvió a sacudir las redes sociales con una decisión que nadie esperaba: se borró todos los tatuajes de la cara y mostró el resultado en su cuenta de Instagram. El hijo de Claudio Paul Caniggia, famoso por su estilo extravagante y sus constantes cambios de imagen, esta vez eligió un camino completamente distinto y dejó a todos con la boca abierta.

En dos publicaciones, Alex compartió el paso a paso del procedimiento. Se lo pudo ver en el consultorio, mientras el especialista trabajaba para eliminar los tatuajes que durante años formaron parte de su sello personal. Además de la cara, también se sometió al tratamiento en el antebrazo y la mano, buscando un look mucho más limpio.

Foto: Instagram

Después del procedimiento, Alex posó con vendas en el rostro y no ocultó su entusiasmo: “Fuera los tattos, los uno con los uno, con mi amigo el doc”, escribió, dejando en claro que está feliz con el cambio. La publicación explotó en comentarios y reacciones de sus seguidores, que no podían creer la transformación.

Leé más:

El divertido video de Alex Caniggia con su hija Venezia: risas y cambios de look

SE SUPO POR QUÉ ALEX CANIGGIA SE SACÓ 10 AÑOS DE ENCIMA CON UN TRATAMIENTO LÁSER

El radical cambio de Alex no es casualidad. Según contó, la decisión de eliminar los tatuajes está ligada a su reconciliación con Melody Luz. Hace algunos meses, la pareja superó una crisis y volvió a apostar por el amor, lo que marcó un antes y un después en la vida del mediático.

Por su parte, Melody Luz también estuvo en el centro de la escena. La bailarina fue noticia tras recibir críticas por aceptar ayuda económica de Alex luego de cerrar su marca de ropa, lo que generó debate y sumó aún más atención al nuevo look del influencer.

Foto: captura América TV

La eliminación de los tatuajes faciales marca un cambio rotundo en la imagen pública de Alex Caniggia. Muchos de sus seguidores interpretaron este gesto como una señal de madurez y de una nueva etapa, tanto en lo personal como en lo profesional.

Leé más:

Con brochas y chupete: Venezia Caniggia maquilló a su mamá Melody Luz

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.