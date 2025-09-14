Con alta frecuencia, Alex Caniggia comparte contenido de su día a día con Venezia, su pequeña hija.

Esta vez, publicó un video jugando con ella. Se los ve tirados en el piso, entre cosquillas, lentes de sol, algún baile y muchas risas.

El conductor e influencer se mostró feliz y a la niña nacida el 15 de julio de 2022 se la vio yendo y viniendo de los brazos de su padre.

Así juega Alex Caniggia con Venezia, entre risas, cosquillas y cambios de look Crédito: Instagram/@veneziacaniggia

ALEX CANIGGIA JUEGA CON SU HIJA

En las últimas horas, Alex publicó el video y lo acompañó con una contundente frase para describir cómo son sus días con Venezia.

“Así todo el día con mi princesa, mi compañerita de vida. Así pasamos los días, entre risas, abrazos y mucho amor”, redactó.