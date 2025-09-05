Alex Caniggia, fiel a su estilo, subió a X una serie de fotos tapado sólo con una toalla y una frase picante. Fue por eso que Melody Luz salió al cruce.

El influencer publicó tres imágenes en el baño, mostrándose desnudo y tapado de la cintura para abajo con una toalla. Escribió: “Hoy me levante ree AL PALO. El día esta para cog... todo EL DÍA”.

La tremenda advertencia de Melody Luz a un osado posteo de Alex Caniggia: “Si cog..., avisame” | Crédtios X Alex Caniggia

Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar con críticas por lo comunicado y algunos usuarios hasta le preguntaron si eso podría molestarle a su pareja.

LA ADVERTENCIA DE MELODY LUZ

La bailarina citó el posteo y redactó con algo de ironía: “Si cogis... avísame que justo estaba trabajando”.

Instantes después, reveló: “Bueno llegué de viajar y me esperó con la comida hecha, Vene bañada y luego al palo. Te amo”.