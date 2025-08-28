En medio de los rumores de crisis entre Melody Luz y Alex Caniggia -versión que lanzó recientemente Morena Rial en las redes sociales), la bailarina sorprendió a sus seguidores al mostrarse más unida que nunca a su pareja y a su hija Venezia.

La foto que compartió Melody en Instagram Stories (tras repostear la publicación de su novio) muestra a la joven disfrutando de una jornada al aire libre, con Alex sonriente y su pequeña. Junto a la postal, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia escribió: “La familia. Amores de mi vida”, dejando en claro el gran presente que atraviesan.

El gesto llamó la atención porque en las últimas semanas crecieron las versiones de tensión en la pareja, algo que ambos desmintieron indirectamente con esta imagen cargada de mensajes de amor.

¡Más unidos que nunca!

Foto: Captura de Instagram Stories (@melodyluz) Por: Fabiana Lopez

FURIOSA RESPUESTA DE MELODY LUZ TRAS LOS FUERTES POSTEOS DE MORE RIAL: “CADA COSA QUE SALE DE ELLA...”

La guerra entre Melody Luz y More Rial sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después de los filosos posteos que la hija de Jorge Rial publicó en sus redes sociales, la bailarina rompió el silencio en LAM y lanzó una respuesta furiosa.

Consultada por las críticas de More, Melody no se contuvo: “Me parece que ella debería hacer otra cosa más que las publicidades del casino online, porque el día que se acabe esa farsa, ¿qué va a hacer? ¿Salir a robar de vuelta con su bebé en brazos? ¿Andar a pura velocidad sin el registro?”, lanzó, sin filtro.

Y fue aún más lapidaria al referirse a las actitudes de la joven: “Me parece que cada cosa que sale de ella, la hunde. No tiene con qué salir a bardearme a mí u otras personas que nos ganamos el mango dignamente”.

Foto: Captura (América)

Las declaraciones encendieron aún más la interna entre ambas, que ya habían cruzado indirectas en Instagram con mensajes explosivos. Ahora, con las palabras de Melody en televisión, la pelea parece haber escalado a un nivel sin retorno.

¡Tremendo!