Melody Luz está en el centro de la escena por su gran momento personal y profesional. Pero no se aleja de las polémicas.

Por un lado, está reconciliada con Alex Caniggia y, juntos, disfrutan de su hija Venezia. Por el otro, la rompe como bailarina y, eventualmente, como angelita en LAM.

Sin embargo, cuando todo parece estar tranquilo, postea una foto que genera polémica y esta vez no anduvo con chiquitas.

Alex Caniggia y Melody Luz festejaron el cumpleaños de Venezia con Claudio Paul y Sofía Bonelli | Créditos: Instagram @alexcaniggia

“NO SOY UNA TATIANA”, LA FOTO DE MELODY LUZ

Melody Luz decidió meterse en una nueva polémica. Publicó en su cuenta de Instagram una foto con una remera que decía: “No soy una Tatiana”.

"No soy una Tatiana", la remera de Melody Luz | Créditos: Instagram @melodyluz

Aunque no haya vínculo entre ellas, puede considerarse un claro “palito” para la China Suárez en medio de diferentes escándalos mediáticos que atraviesa la actriz.