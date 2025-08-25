El clan Caniggia vuelve a estar en el centro de la escena. Esta vez fue Charlotte Caniggia quien habló de su vínculo con Melody Luz, la bailarina y pareja de su hermano Alex Caniggia, con quien además tiene una hija en común, Venezia.

En diálogo con Puro Show, la mediática reconoció que la relación con Melody nunca fue la mejor: “Tuvimos nuestras discusiones, la verdad es que nunca nos llevamos muy bien”, relató.

Sin embargo, después de su reconciliación con Alex, Charlotte se mostró más conciliadora: “Por mi hermano y por mi sobrina, hay que tratar de estar bien en la familia”.

Consultada por los viejos cruces en redes y los fuertes mensajes que se viralizaron, la joven admitió: “Si eso lo puse, me hago cargo, pero ya está. No hay que volver atrás y revolver mierda. Hay que seguir para adelante”.

Por último, Charlotte reconoció que hubo insultos y enfrentamientos, pero también aclaró que la prioridad es la unión familiar: “Todo se puede charlar. Tenemos que tratar de estar bien”, cerró, felz por esta nueva etapa de su vida.

CHARLOTTE CANIGGIA DISPARÓ SIN FILTRO CONTRA MELODY LUZ Y DEFENDIÓ A MARIANA NANNIS: “PAYASA SOS, DAS ASCO”

Luego de las fuertes declaraciones que dio Melody Luz hablando del vínculo que tiene con Charlotte Caniggia (la hermana de su pareja, Alex), la mediática recurrió a las redes y fue letal con su respuesta.

“Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella”, comenzó diciendo la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“No sé si me da gracia o lástima. Y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco”, agregó. Y cerró, picante: “Quería usurpar y quedarte con el departamento del Faena y, gracias a Dios, mi mamá me avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan linda noche”.

¡Tremendo!

Por: Fabiana Lopez