Esta semana Marley visitó China con Alex y Charlotte Caniggia, los hermanos gemelos que no se hablan tras la feroz interna familiar que ubicó a uno a cara lado de sus respectivos padres y que tuvo como detonante la reconciliación del mediático con Melody Luz.

La semana pasada se viralizaron grabaciones caseras de la negativa de Alex a trabajar con su hermana pese al ruego de la producción, pero este domingo se vieron imágenes de la tensa relación entre ambos.

“Cuanto lo querés a tu gemelo y cuál es tu recuerdo favorito”, le preguntó Marley a Charlotte. “Tengo un montón de recuerdos. Éramos súper unidos. Hacíamos videollamadas todos los días y ahora medio que se cortó eso y no me contesta cuando lo llamo”, dijo ella.

Alex y Charlotte Caniggia y Marley (Fotos: capturas Telefe)

CÓMO FUE EL TENSO ENCUENTRO ENTRE ALEX Y CHARLOTTE CANIGGIA EN POR EL MUNDO, CON MARLEY

“Estan por acá y no se dan bola. Es increíble”, observó él. “Es medio boludo. Es medio rencoroso él, igual. Porque yo salí a bardear a su mujer porque ella no paraba de molestarme a mí y a mi mamá, entonces dije ‘le pongo los puntos’, y él se enojó conmigo. Y ya no nos llamamos, ya no es lo mismo. ¡Estoy harta de mi familia! ¡Harta!”, explotó ella.

“Más adelante, Marley prometió unir a los jóvenes al regreso de un paseo en teleférico y encaró a Alex preguntándole cómo iba la relación con su hermana. “No quiero hablar mucho. No me quiero amigar ahora. Ella que vaya por ahí y yo me voy por ahí (Sic)”, le dijo Alex.

Alex y Charlotte Caniggia y Marley (Fotos: capturas Telefe)

“Voy a conducir un programa con vos. Ya conduje con ella y dice ella que es su programa, que no quiere que hable con vos en su programa”, le dijo el conductor. “Se pone celosa. Está tóxica. ¿Ahora vamos nosotros? No puedo compartir con ella ahora”, dijo Alex, antes de abandonar la escena bruscamente. “Se hace la estrella. Es medio soberbio. Le falta humildad”, le dijo Charlotte.

