Los hermanos Caniggia viajaron juntos a China para grabar un especial con Susana Giménez a pesar de estar peleados. Alex habló con los medios en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de tomarse el vuelo y sorprendió con sus declaraciones.

“Estoy en mi mejor momento, siempre estoy bien, siempre estoy mejor, mirá ahora, viajo a China en primera, obvio”, comenzó diciendo el influencer y luego le preguntó el cronista de Puro Show: “¿Cómo van a hacer en el viaje?”.

“Ella ya está arriba, recién ahora la voy a ver porque no la vi, no sé cómo va a ser el saludo”, respondió el conductor y la cronista de Intrusos repreguntó: “¿Desde hace cuánto que no hablas con ella?”.

Alex Caniggia habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Desde que me peleó, desde que puso las historias contra Melody, yo decidí bloquearla, no le hablé más. Yo pedí viajar en vuelos separados. No tengo relación directamente con ella, la quiero porque es mi hermana pero yo priorizo a mi mujer y mi hija”, contestó firme.

“¿Se van a reconciliar? ¿Quién crees que va a aflojar antes?" , insistieron los periodistas y Alex dijo: “No lo sé, puede ser. Ella va a aflojar antes. Se peleó con Melody por boludeces, vi las historias esas y la bloqueé”.

TAJANTE RESPUESTA DE ALEX CANIGGIA CUANDO LE PREGUNTARON POR SU VÍNCULO CON MARIANA NANNIS

Alex Caniggia fue tajante con su respuesta cuando le preguntaron por su vínculo con Mariana Nannis, con quien tuvo cruces mediáticos por su mala relación con Melody Luz.

“¿Con tu mamá Mariana tenes relación?" , le preguntaron al influencer, quien contestó contundente: “No, nada, hace años”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.