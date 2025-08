Susana Giménez fue la estrella invitada para el debut de la nueva temporada de “Por el mundo”, con Marley. En el viaje a Estambul, la diva respondió preguntas de sus seguidores y reveló secretos familiares.

“Su” compartió anécdotas entrañables sobre su hija Mercedes Sarrabayrouse y sus nietos, Lucía y Manuel Celasco.

Consultada sobre los regalos más especiales que hizo a sus seres queridos, Susana no dudó: “A mis nietos, el mejor regalo fue llevarlos a Qatar, al Mundial. Estaban como locos”. Lo recordó con una sonrisa por el título conseguido.

Para su hija Mecha, la generosidad también es constante. “A Mecha todos los días le hago algún regalo”, aseguró Susana, y reveló que su hija suele pedirle objetos durante sus viajes. “Ahora me pidió una cartera. Pero siempre les hago regalos, soy generosa”, comentó, entre risas.

Mecha la hija de Susana Giménez, siguió los pasos de Lucía Celasco y rompió la cuarentena sin barbijo

La diva también rememoró una experiencia muy especial con su nieta Lucía, quien eligió un viaje a París en lugar de una fiesta de 15. “Nos fuimos las dos solas a París”, contó con ternura. “Lucía se tomó una melatonina para el jet lag y se quedó dormida en la mesa”, recordó divertida sobre aquella aventura en la capital francesa.

SUSANA REVELÓ POR QUÉ SUS NIETOS LA LLAMAN “KIKA”

La anécdota, inesperada y típica del estilo espontáneo de Susana, surgió a partir de una revista que mencionaba la película Kika, de Pedro Almodóvar.

Susana Giménez viajó al Mundial Qatar 2022 para alentar a la Selección Argentina con su hija y sus nietos

“La vi y dije ‘¡yo soy Kika!’. Y desde entonces, me dicen así”, explicó. Aunque el apodo no trascendió a otros ámbitos, permanece vigente en su entorno íntimo: “Solo mis nietos me dicen Kika”.