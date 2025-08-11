En las últimas horas trascendió que Alex Caniggia puso sobre la mesa una inesperada condición en las grabaciones de Por el mundo, el ciclo conducido por Marley.

Según reveló la cuenta especializada Ptc Recargado Rating, el mediático habría pedido grabar sin la compañía de su hermana Charlotte, con quien históricamente ha compartido proyectos televisivos.

El tuit que encendió la polémica fue contundente:

“#Ahora 🚨 Alex Caniggia no quiere grabar con su hermana, Charlotte, en #PorElMundo 🌎, pide grabar solo 🔥🔥🔥”.

Si bien los motivos de esta decisión no fueron confirmados, la noticia generó sorpresa entre los seguidores de ambos y abrió el debate sobre la relación actual de los mellizos más mediáticos del país.

QUÉ PASÓ ENTRE ALEX Y CHARLOTTE CANIGGIA

Según contó Matías Vázquez en Puro Show (eltrece), el vínculo entre los mellizos está atravesado por un fuerte distanciamiento debido a un enfrentamiento que viene desde hace meses.

“Están unidos por la plata”, aseguró el panelista, quien habló de una “falsa tregua que involucra dinero de por medio” para justificar su participación conjunta en el programa.

La tensión quedó a la vista incluso antes de despegar. De acuerdo al mismo informe, Alex habría pedido a la aerolínea viajar en asientos alejados de Charlotte para evitar cualquier tipo de contacto en Ezeiza.

“Tienen que ir en el mismo vuelo, pero en asientos bien separados. Alex buscó la forma de no cruzarse con ella y Charlotte no lo puede ni ver”, relató Vázquez.

En diálogo con un cronista en el aeropuerto, el propio Alex confirmó la situación: “Yo pedí viajar en vuelos separados, pero no se pudo”. Luego, sin rodeos, habló de sus diferencias con la modelo: “Ella es mi hermana, obvio que la quiero, pero pasaron varias cosas y nos distanciamos. No me duele. Si alguien se porta mal y yo no hice nada, no voy a meterme ahí. En este momento elijo priorizar a mi mujer y a mi hija”.

Mientras la producción de Por el mundo se prepara para mostrar las exóticas locaciones del viaje, la incógnita es si la tensión entre los hermanos quedará fuera de cámara… o si la incomodidad terminará colándose en el programa.