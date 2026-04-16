Marta Fort no se guardó nada y relató, con su estilo frontal y descontracturado, cómo fue su acercamiento a la psicóloga. La joven heredera participó del programa Solo Magazine y dejó a todos boquiabiertos con la crudeza y el humor con los que describió su paso por el diván.

La hija de Ricardo Fort confesó que durante años se consideró “antipsicóloga” y que recién hace seis meses, después de una crisis emocional, decidió buscar ayuda profesional en Buenos Aires. “Yo toda mi vida fui antipsicóloga. A mí me dijeron: ‘Nunca tenés que mentir y siempre tenés que decir todo’. Entonces, a mí no me sale mentir directamente”, contó, dejando en claro que la honestidad es una marca registrada en su vida.

Foto: captura Solo Magazine

El primer encuentro de Marta Fort con la psicóloga fue todo menos convencional. “Sí, desborde. La segunda sesión, la psicóloga dijo: ‘A esta mina la tengo que internar’”, relató entre risas. Y agregó: “La primera sesión llegué llorando, contando de todo, superdeprimida. La segunda semana me siento así, y le digo: ‘Bueno, ya me puedo dar de alta’”.

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Con su habitual espontaneidad, la influencer reconoció que la terapia se transformó en un espacio de alivio y autodescubrimiento. “Esta habrá pensado: ‘Esta está reloca’. Y bueno, por suerte, igual, desde aquel momento nunca más estuve tan deprimida y cada vez que tenemos una sesión es como… a encontrar mi vida, claro”, aseguró.

Durante la charla con los conductores de Solo Magazine, Marta Fort admitió que su vínculo con la terapia tiene mucho de show y de sinceridad brutal. “A mí no me gusta hablar de cosas que me parecen banales, porque yo lo tomo en serio. Tengo que dar show. La ghosteo o le digo: ‘No va a poder ser esta semana’, y completo el chisme la semana que viene, ¿me entendés? Digo parte uno y parte dos”, bromeó.

Y fue por más: “A mí me gusta que Ángel de Brito tenga envidia de esa sesión, ¿me entendés?”. Así, dejó en claro que el humor y la teatralidad son parte de su personalidad, incluso en los momentos más íntimos.

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