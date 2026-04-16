Marta Fort no se guardó nada y relató, con su estilo frontal y descontracturado, cómo fue su acercamiento a la psicóloga. La joven heredera participó del programa Solo Magazine y dejó a todos boquiabiertos con la crudeza y el humor con los que describió su paso por el diván.
La hija de Ricardo Fort confesó que durante años se consideró “antipsicóloga” y que recién hace seis meses, después de una crisis emocional, decidió buscar ayuda profesional en Buenos Aires. “Yo toda mi vida fui antipsicóloga. A mí me dijeron: ‘Nunca tenés que mentir y siempre tenés que decir todo’. Entonces, a mí no me sale mentir directamente”, contó, dejando en claro que la honestidad es una marca registrada en su vida.
El primer encuentro de Marta Fort con la psicóloga fue todo menos convencional. “Sí, desborde. La segunda sesión, la psicóloga dijo: ‘A esta mina la tengo que internar’”, relató entre risas. Y agregó: “La primera sesión llegué llorando, contando de todo, superdeprimida. La segunda semana me siento así, y le digo: ‘Bueno, ya me puedo dar de alta’”.
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“LA PSICÓLOGA PENSÓ QUE ESTABA PARA INTERNAR”: EL DEBUT DE MARTA FORT EN TERAPIA
Con su habitual espontaneidad, la influencer reconoció que la terapia se transformó en un espacio de alivio y autodescubrimiento. “Esta habrá pensado: ‘Esta está reloca’. Y bueno, por suerte, igual, desde aquel momento nunca más estuve tan deprimida y cada vez que tenemos una sesión es como… a encontrar mi vida, claro”, aseguró.
Durante la charla con los conductores de Solo Magazine, Marta Fort admitió que su vínculo con la terapia tiene mucho de show y de sinceridad brutal. “A mí no me gusta hablar de cosas que me parecen banales, porque yo lo tomo en serio. Tengo que dar show. La ghosteo o le digo: ‘No va a poder ser esta semana’, y completo el chisme la semana que viene, ¿me entendés? Digo parte uno y parte dos”, bromeó.
Y fue por más: “A mí me gusta que Ángel de Brito tenga envidia de esa sesión, ¿me entendés?”. Así, dejó en claro que el humor y la teatralidad son parte de su personalidad, incluso en los momentos más íntimos.
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