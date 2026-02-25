Felipe y Marta Fort pasaron por el stream de Martín Cirio y dejaron una serie de declaraciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Sin filtro y con total honestidad, los hijos de Ricardo Fort respondieron a las preguntas más íntimas del influencer y compartieron detalles sobre sus experiencias y cómo viven hoy su sexualidad.

Felipe y Marta Fort hablaron de su sexualidad en un stream sin filtro con Martín Cirio. Video de @clippeandostreamsOK

FELIPE Y MARTA FORT SIN FILTROS CON MARTÍN CIRIO

Martín Cirio: -Siento que van a lugares gay, ¿son bi?

Marta Fort: -Yo lo fui, yo probé todo y volví.

Felipe Fort: -Fuiste bi, entre comillas.

Marta Fort: -Yo no me cerré a nada, probé lo que probé y ahora me gustan los hombres. Siento que es más normal estar entre un grupo de chicas y decir: “Chapamos”.

Martín Cirio: -¿Y vos?

Felipe Fort: —Full honest. Lo único que he probado fue que me practiquen sexo oral. Estaba un poco drogado y por eso acepté. Yo me considero una persona hetero, nunca estuve con un flaco. No me gusta el pito, pero una boca es una boca. Nunca el culo. Lo intenté con una mujer, pero no se dio.