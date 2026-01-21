Un episodio inesperado sacudió el mediodía del sábado 17 de enero en el barrio porteño de Belgrano. Marta Fort protagonizó un doble accidente de tránsito en la intersección de Migueletes y Olleros, que terminó con una mujer mayor hospitalizada.

La hija de Ricardo Fort fue impactada primero por una moto y, segundos después, embistió a una mujer de 89 años, quien habría cruzado la calle de manera indebida. De acuerdo a la información brindada en el programa de Ángel de Brito, la señora sufrió fractura de pelvis.

Martita Fort atropelló a una mujer de 89 años en el barrio de Belgrano este sábado (Foto: captura de LAM).

Marta Fort habló del doble accidente que protagonizó en Belgrano

Tras el revuelo que generó el episodio, Martita rompió el silencio en La Casa de Verano Stream y relató con detalle lo ocurrido mientras se dirigía a entrenar.

“Yo estaba yendo al gimnasio y, a tres cuadras, de repente escucho un ‘pa’. Me quedo intentando reaccionar y veo para atrás que había un chico tirado, que me había chocado en moto”, explicó.

La joven contó que ya venía desacelerando cuando intentó esquivar un auto estacionado en doble fila. “Había un 208 en balizas que me tapaba la vista. Cuando lo intento sobrepasar por la izquierda, veo recién a la señora casi encima del auto”, relató. En ese momento, frenó de manera brusca y se produjo el impacto.

“Yo freno en seco y la señora se agarra del auto. Con el rebote...”, detalló, visiblemente conmocionada.

Sin embargo, destacó un dato clave que podría ser determinante para esclarecer lo sucedido: “Lo que me salvó un poco es que justo había una cámara en vivo grabando. Por suerte se pudo comprobar todo”.