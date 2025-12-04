Luego de una década de amor con Eduardo Fort, Rocío Marengo dio a luz a su tan deseado y buscado hijo, Isidro. Y Martita Fort no tardó en expresar su felicidad en redes sociales.

La hija de Ricardo Fort comentó el posteo que hizo la actriz anunciando el nacimiento del bebé y le dedicó un dulce mensaje: “Vas a ser la mejor mamá”.

El tierno mensaje de Martita Fort tras el nacimiento del hijo de Rocío Marengo y Eduardo (Foto: Instagram)

Además, Martita compartió en sus historias de Instagram el conmovedor video donde Rocío y Eduardo reciben con emoción a su hijo y acompañó la publicación con un tierno mensaje: “Por fin llegó mi primito”.