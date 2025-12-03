La mejor noticia llegó para Rocío Marengo y Eduardo Fort: nació Isidro, el primer hijo de la modelo, tras un embarazo muy deseado y una internación preventiva que había preocupado a sus seguidores.

La información fue confirmada por Pochi de Gossipeame, quien compartió en redes la llegada del bebé y generó una ola inmediata de mensajes de cariño.

Rocío Marengo bancó a Eduardo Fort tras el embargo multimillonario que sufrió (Foto: Instagram @marengorocio)

El nacimiento se produce luego de días de incertidumbre, ya que Marengo permanecía internada desde la semana pasada en el Sanatorio Otamendi, donde había sido ingresada a las 33 semanas de gestación tras un control de rutina.

“Nació, Isidro el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, por suerte están los dos bien!!! Felicitaciones a toda la familia!”, posteó Pochi en la cuenta de Gossipeame.

Foto: captura de pantalla

La internación que encendió alarmas

Días atrás, Rocío había sido hospitalizada por orden médica debido a algunos indicadores que motivaron observación estricta y reposo absoluto. La modelo contó que llevaba 48 horas internada, acompañada en todo momento por Fort, quien “está al pie del cañón bancando todo y más”, según ella misma expresó.

Pese al clima de preocupación, decidió llevar tranquilidad a través de Instagram. Allí publicó por error un reel —que pensaba subir solo a Stories— donde se la veía desde la habitación del sanatorio. Finalmente lo dejó online al leer la enorme cantidad de mensajes de apoyo.

Rocío Marengo en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

El mensaje que había conmovido antes del nacimiento

En ese video, Marengo escribió un mensaje lleno de emoción dirigido a su hijo:“Bebito, te esperamos con mucho, mucho amor. ¡Te amamos, mamá y papá!”

Esa frase reforzó el clima de unión y expectativa con el que la pareja vivía la recta final de la gestación.

Rocío Marengo y Eduardo Fort y sus invitados (Foto: Movilpress)

La confirmación del nacimiento

Este miércoles, la noticia tan esperada se confirmó: Isidro ya está en brazos de sus papás. Aunque por el momento no trascendieron más detalles sobre la hora del parto ni el estado médico, el anuncio llegó acompañado de alivio después de jornadas de seguimiento obstétrico constante.

Pochi de Gossipeame fue la primera en compartir la información en sus redes, destacando que el bebé nació sano y que tanto Rocío como Eduardo atraviesan un momento de enorme felicidad.

Un nacimiento muy esperado

Marengo había expresado en repetidas oportunidades lo que significaba este embarazo para ella, luego de años de búsqueda y del deseo profundo de convertirse en mamá.

Rocío Marengo y Eduardo Fort (Foto: Movilpress)

La llegada de Isidro corona un proceso intenso, vivido con ilusión y también con ciertos desafíos en esta etapa final.

Reacción en redes: amor, alivio y festejo

La noticia no tardó en viralizarse. Los mensajes los usuarios se multiplicaron con expresiones de emoción, felicitaciones y alivio por el desenlace feliz tras días de preocupación.

Mientras se espera la palabra oficial de la modelo y, posiblemente, la primera foto del bebé, el nacimiento de Isidro ya se convirtió en una de las noticias más celebradas del espectáculo.