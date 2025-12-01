Rocío Marengo permanece internada en el Sanatorio Otamendi desde hace 48 horas y preocupa la salud de su bebé. Sin embargo, la modelo decidió transmitir calma con un tierno mensaje que publicó “por error” en Instagram y que rápidamente se volvió viral.

Internación preventiva y observación médica estricta

A los 33 semanas de embarazo, Marengo fue ingresada al Otamendi tras un control de rutina en el que los médicos detectaron algunos indicadores que encendieron alarmas.

Por ese motivo, ordenaron reposo absoluto e internación preventiva para evitar cualquier complicación en la recta final de su primer embarazo, muy buscado y deseado desde hace años.

El posteo de Rocío Marengo en Instagram Stories

Según confirmó ella misma, tanto ella como el bebé se encuentran estables y bajo seguimiento permanente del equipo obstétrico. A su lado está Eduardo Fort, quien permanece acompañándola.

El posteo que subió “por error” y que conmovió a todos

En medio de la preocupación y las especulaciones, Marengo compartió un contenido que —según explicó— no pensaba publicar como reel: “Uyyy, era para subir a la historia y se me subió al reel! Pero veo muchos lindos mensajitos así que me da lástima borrarlo”, escribió.

El posteo, acompañado de corazones y una foto desde la habitación del sanatorio, incluyó también una mención especial para su pareja: “Con los corazones borré a Edu que está acá al pie del cañón bancando todo y más!!! ❤️”

El video de Rocío Marengo desed el hospital tras ser internada de urgencia en su semana 33 de embarazo.

La declaración reforzó la imagen de unidad y apoyo que la pareja mantiene en este momento tan delicado.

Un mensaje lleno de amor para su hijo en camino

El final del posteo fue el fragmento más emotivo y el que generó una ola de mensajes de cariño por parte del público: “🐣 Bebito, te esperamos con mucho, mucho amor. ¡Te amamos, mamá y papá!”

La frase no solo llevó tranquilidad sobre el estado del bebé, sino que también reforzó la ilusión y la expectativa con la que la modelo atraviesa estas últimas semanas de gestación.

Reacciones y alivio entre sus seguidores

El reel accidentalmente publicado superó rápidamente los miles de likes y comentarios.

Sus seguidores celebraron verla de buen ánimo, destacaron su fortaleza y agradecieron que compartiera información directa para evitar rumores.

Mientras continúa internada y monitoreada, el mensaje deja una señal de tranquilidad: Marengo está enfocada en su bebé, contenida por Edu Fort y acompañada de un fuerte apoyo en redes.