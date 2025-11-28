La noticia del embarazo de Rocío Marengo llenó de alegría a la actriz, que llevaba años intentando cumplir el sueño de ser mamá. Por eso, su reciente internación generó preocupación.

Según contó la propia Marengo, tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado, aunque los médicos decidieron dejarla en observación en el Sanatorio Otamendi, donde se realiza sus controles habituales.

Marengo explicó quiénes la acompañan y cuál fue el motivo por el que resolvieron internarla preventivamente.

Rocío Marengo en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Qué dijo Rocío Marengo sobre su salud

Rocío confirmó que acaba de ingresar en la semana 33 de embarazo y que la gestación avanza correctamente. “El bebé está creciendo perfectamente bien”, señaló.

Rocío Marengo en una nota para MShow.

La periodista Paula Varela detalló en Intrusos que el pequeño ya pesa 2.450 gramos, un valor considerado muy bueno para esta etapa.

Marengo había asistido a un chequeo de rutina con su obstetra, donde detectaron algunos indicadores que llamaron la atención, por lo que prefirieron dejarla internada para un seguimiento más cuidadoso.

Por qué internaron a Rocío Marengo

El Sanatorio Otamendi.

Marengo lleva aproximadamente 48 horas internada en el Otamendi y, hasta el momento, todos los controles realizados arrojan resultados favorables.

Se encuentra acompañada por Eduardo Fort y un grupo de amigas que la contienen, especialmente porque al ser primeriza es lógico que se asuste ante cualquier señal.