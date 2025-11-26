Este miércoles en A la Tarde, Cora Debarbieri contó que el empresario Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort y pareja de Rocío Marengo, con quien espera un bebé, afronta un embargo multimillonario de parte de su ex, Karina Antoniali, que le reclama alimentos.

El reclamo de Antoniali es por alimentos, que el empresario no estaría pagando desde el año 2022 en concepto de manutención de los mellizos Angie y Pietro (16), aunque según la legislación vigente, el empresario técnicamente podría deberle alimentos también a su hija mayor, Macarena (24), que se casó el año pasado.

Eduardo Fort y Karina Antoniali cuando eran pareja (Foto: captura América TV)

Ocurre que, en Argentina, si los hijos deciden estudiar, los padres están obligados a mantenerlos hasta los 25 años según explicó el abogado Juan Pablo Merlo en el ciclo de Karina Mazzocco, y de esta manera podrían demandar ellos mismos a su padre.

Leé más:

Rocío Marengo y Eduardo Fort anunciaron el sexo de su bebé y discutieron sobre el equipo de fútbol al que pertenencerá

EDUARDO FORT, ENFRENTA UN EMBARGO MULTIMILLONARIO DE PARTE DE SU EX, KARINA ANTONIALI: LOS MOTIVOS

Mientras Mazzocco mostraba el documento en el que le Justicia resuelve “trabar embargo sobre todos los dividendos, utilidades, honorarios y demás presentaciones económicas” y en las acciones de la fábrica familiar de golosinas que hizo tan famosa su padre con sus chocolates y luego su hermano Ricardo con sus barritas de cereales.

Además, el embargo también recae sobre todas las propiedades inmuebles que ostenta Eduardo, lo que eleva el monto del embargo a una cifra altísima que Debarbieri no tenía permiso de revelar, más allá de que no sabía cómo interpretar el número multimillonario que estaba viendo en su celular.

Karina Mazzocco mostró la resolución judicial contra Eduardo Fort (Foto: captura América TV)

“No la puedo leer porque me pidieron privacidad y, por otro lado, porque es una cantidad de números que no sé cómo decirlo”, confesó Debarbieri, que reveló que Eduardo Fort también será incluido en el registro de deudores alimentarios de CABA y de Provincia de Buenos Aires.

“Me hablan de un departamento donde vive él, después de otro más que está ubicado en Capital Federal, cuentas bancarias… Y después hay otros temas por resolver porque (…) el señor Eduardo Fort la habría dejado a ella sin una camioneta que le pertenece y hay otros temas de obra social”, agregó la periodista.

Leé más:

Eduardo Fort cruzó a su ex Karina Antoniali por hablar de su relación con Rocío Marengo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.