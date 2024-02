Lejos de pasar por alto los comentarios que dejaron muchos seguidores en sus redes después de compartir románticas e inéditas fotos junto a Eduardo Fort, con quien cumplió 10 años de amor, Rocío Marengo fue contundente con su respuesta.

“¡Hola, hola! ¡Cuánto debate! Rapidito porque realmente creo que es claro y fácil de explicar. ¿Familia? ¡Es la que formé! ¡Quizá no es la que forman algunos, ‘mamá, papá e hijos’! Pero tengo una familia hermosa que formé y alimento día a día, con amor y tiempo”, lanzó la modelo en Instagram después de que la indagaran sobre la posibilidad de agrandar la familia con su novio.

Foto: Captura de Instagram (@marengorocio)

“Tema: hijos. Lamentablemente, para que dejen de especular y tirar mier… tengo que decirles que todos los días con Edu deseamos ser padres juntos, ¡pero no llega! Dios lo manda y quizá no es el momento por ahora”, agrego.

Y cerró, firme: “Besos y tratemos todos de #empatizar con el otro. Desde afuera, no se sabe el adentro de cada pareja y familia. No sean malos que la vida pasa rápido y no nos llevamos nada más que lo vivido. Mucho amor y felicidad a todos”.

Foto: Captura de Instagram (@marengorocio) Por: Fabiana Lopez

LAS FOTOS INÉDITAS DE ROCÍO MARENGO Y EDUARDO FORT EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA PAREJA

Rocío Marengo y Eduardo Fort cumplen 10 años de pareja y por eso la modelo compartió una serie de fotos donde se los ve en distintos viajes por el mundo.

“Muchas felicidades mi amooooor!!!! Por mucho más y hasta el final de nuestras vidas. Diez años, te amo”, escribió Marengo en Instagram.

El año pasado, cuando ella participaba de El Hotel de los Famosos 2, se habló de una crisis de la pareja. Sin embargo, todo pasó y hoy se los ve más felices que nunca.

(Foto: Instagram /marengorocio)

Rocío Marengo y Eduardo Fort (Instagram)

Rocío Marengo y Eduardo Fort (Instagram)

Rocío Marengo y Eduardo Fort (Instagram)

Rocío Marengo y Eduardo Fort (Instagram)

Rocío Marengo y Eduardo Fort (Instagram)

Rocío Marengo y Eduardo Fort (Instagram)