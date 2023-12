Rocío Marengo contó en primera persona cómo afectó a su familia el trágico temporal que castigó a Bahía Blanca el sábado pasado.

La lluvia y el viento huracanado destrozó el Club Bahiense del Norte, en donde se estaba realizando una muestra de patín. El derrumbe de una pared provocó la muerte de 13 personas.

En ese doloroso contexto, Marengo habló con Socios del Espectáculo.

ROCÍO MARENGO CONTÓ CÓMO AFECTÓ EL TRÁGICO TEMPORAL A SU FAMILIA EN BAHIA BLANCA

Notero: -Es triste todo lo que pasó en el país con el temporal, pero más en tu tierra, Bahía Blanca…

Rocío Marengo: -Es muy doloroso. Empatizo y me pongo en la piel de cada uno que está viviendo este momento.

Notero: -¿Te tocó de cerca? Porque sé que está tu familia allá. Está tu hermano que tiene un negocio.

Rocío: -Lamentablemente, mi hermano tiene una veterinaria y perdieron todo, todo, todo. Se cayeron los ventanales. El viento y la lluvia hicieron destrozos en muchas partes de Bahía Blanca y a mi hermano le tocó.

Notero: -¿Pudiste hablar con tu mamá, con tu hermano?

Rocío: -En el momento fue mucha desesperación porque se había cortado la luz. No podíamos llegar a mi mamá, no contestaba los mensajes. Por suerte, después aparecieron. Vivir estas situaciones a la distancia es muy terrible. Un segundo se te hace eterno y hasta que no encontrás la respuesta te imaginás cualquier cosa. Por suerte ya pasó. Son cosas materiales las que se perdieron.

Notero: -Triste lo del gimnasio que se cayó el techo...

Rocío: -Sí, horrible.

Notero: -¿El lugar tiene que ver con Manu Ginóbili?

Rocío: -No estoy al tanto.