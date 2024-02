Luego de que viviera con emoción y felicidad el casamiento de su hija Macarena con Tiago Demarsico, Eduardo Fort dio una contundente nota acompañado de su pareja, Rocío Marengo, en la que habló de su presente sentimental y la separación de su ex, Karina Antoniali.

“Voy a explicar una situación que ya me tiene un poco cansado. Con Rocío arrancamos a salir estando yo separado, vamos a empezar por ahí. No divorciado, pero sí separado. Primero, te separás; después, te divorciás; y, por último, hacés la división de bienes. Ese es el orden. Hizo todo eso, todo ordenado”, remarcó Eduardo (que además de Maca, tiene a Angie y Pietro con Karina), firme, en una nota que dio a Intrusos.

Foto: Captura (América)

Tras escucharlo, Marengo tomó la palabra: “Yo voy a decir la verdad. Al principio, no blanqueábamos la relación públicamente porque no había necesidad”, expresó.

Y agregó: “Yo trabajaba perfectamente en los medios, la empresa de la familia Fort auspicia muchos programas en los cuales yo trabajaba, y yo no quería decir que estaba de novia con él porque después te piden chocolates, como me pide todo el mundo; y pauta, como me pide todo el mundo y no iba a mezclar las cosas con él”.

“Ahora, he estado sentada en programas en los que se habló de mi suegra, Marta Fort, y yo me hacía la que no conozco a nadie. Nuestro amor fue muy sincero de entrada y nuestra relación, y como cualquier pareja hemos tenido altos y bajos. Hoy, después de 10 años, digo re orgullosa que nos elegimos y nunca se cortó nuestro vínculo”, cerró la modelo.

ROCÍO MARENGO, A CORAZÓN ABIERTO, EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU NOVIAZGO CON EDUARDO FORT

Lejos de pasar por alto los comentarios que dejaron muchos seguidores en sus redes después de compartir románticas e inéditas fotos junto a Eduardo Fort, con quien cumplió 10 años de amor, Rocío Marengo fue contundente con su respuesta.

“¡Hola, hola! ¡Cuánto debate! Rapidito porque realmente creo que es claro y fácil de explicar. ¿Familia? ¡Es la que formé! ¡Quizá no es la que forman algunos, ‘mamá, papá e hijos’! Pero tengo una familia hermosa que formé y alimento día a día, con amor y tiempo”, lanzó la modelo en Instagram después de que la indagaran sobre la posibilidad de agrandar la familia con su novio.

Foto: Captura de Instagram (@marengorocio)

“Tema: hijos. Lamentablemente, para que dejen de especular y tirar mier… tengo que decirles que todos los días con Edu deseamos ser padres juntos, ¡pero no llega! Dios lo manda y quizá no es el momento por ahora”, agrego.

Y cerró, firme: “Besos y tratemos todos de #empatizar con el otro. Desde afuera, no se sabe el adentro de cada pareja y familia. No sean malos que la vida pasa rápido y no nos llevamos nada más que lo vivido. Mucho amor y felicidad a todos”.