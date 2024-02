En medio de la felicidad por el casamiento de Maca Fort, la hija de Eduardo y Karina Antoniali, Rocío Marengo habló de su vínculo con el empresario y la ex sorprendió con sus declaraciones en una nota que dio a Intrusos.

“Estoy muy bien. Acá lo tengo al bombonazo que me acompaña”, declaró la modelo, muy feliz de estar junto a su novio en esta fecha especial en la que su hija dio el “sí” con Tiago Demarsico.

Foto: Captura (América)

En cuanto a la posibilidad de seguir los mismos pasos que lo jóvenes, agregó: “Estamos ahí. Estábamos esperando otro tipo de eventos antes. Pero, si Dios quiere, este año también nos toca a nosotros. Y hoy me da más ganas que nunca”.

Luego, fue Karina quien dijo lo suyo en el programa de América: “La pasé espectacular, divino. Ella siempre dijo que se iba a casar, de chiquita, porque quiere tener seis, siete pibes, está loca, pero bueno. Empieza temprano, eso es bueno. Aparte Tiago es un amor, la familia también, nos conocemos hace muchísimos años y es increíble”, comenzó diciendo.

Por otro lado, ante la consulta sobre si fue todo felicidad o hubo algún momento de tensión debido a que se encontró con su ex, remarcó: “No, yo me casé acá con mi ex, creo que en el mismo lugar. No sé hace cuántos años atrás, creo que 2010. Pero no, porque la emoción de un hijo supera absolutamente todo”.

Foto: Captura (América)

“Es el padre de mis hijos. Me dio tres maravillas, lo adoro. Que tenga problemas financieros... Acá hay una pared, los abogados y nosotros”, continuó. Asimismo, sobre Marengo, lanzó, picante: “¿Sabés que nunca nos saludamos? Ni cuando falleció mi suegra. Pero no por mí. Es más, le dije yo que se saque una foto con Eduardo y los novios”, continuó.

Por último, sobre el final de su historia de amor con Eduardo y el comienzo de su noviazgo con Rocío cerró, tajante: “Diez años, nueve... según... De un lado, nueve años y medio que estamos separados y del otro diez. Pero está todo bien, ya está”.

ROCÍO MARENGO, A CORAZÓN ABIERTO, EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU NOVIAZGO CON EDUARDO FORT

Lejos de pasar por alto los comentarios que dejaron muchos seguidores en sus redes después de compartir románticas e inéditas fotos junto a Eduardo Fort, con quien cumplió 10 años de amor, Rocío Marengo fue contundente con su respuesta.

“¡Hola, hola! ¡Cuánto debate! Rapidito porque realmente creo que es claro y fácil de explicar. ¿Familia? ¡Es la que formé! ¡Quizá no es la que forman algunos, ‘mamá, papá e hijos’! Pero tengo una familia hermosa que formé y alimento día a día, con amor y tiempo”, lanzó la modelo en Instagram después de que la indagaran sobre la posibilidad de agrandar la familia con su novio.

Foto: Captura de Instagram (@marengorocio)

“Tema: hijos. Lamentablemente, para que dejen de especular y tirar mier… tengo que decirles que todos los días con Edu deseamos ser padres juntos, ¡pero no llega! Dios lo manda y quizá no es el momento por ahora”, agrego.

Y cerró, firme: “Besos y tratemos todos de #empatizar con el otro. Desde afuera, no se sabe el adentro de cada pareja y familia. No sean malos que la vida pasa rápido y no nos llevamos nada más que lo vivido. Mucho amor y felicidad a todos”.