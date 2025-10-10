Rocío Marengo vive uno de los momentos más especiales de su vida, a poco de que se convierta en mamá junto a su pareja, Eduardo Fort.

Fiel a su estilo espontáneo y cercano, la conductora decidió compartir con sus seguidores cómo transita la recta final del embarazo, entre controles médicos, emociones intensas y la conexión diaria con su bebé.

“Buen día. Me desperté súper temprano y no me pude volver a dormir. Y ahora tengo un sueño que me muero”, contó Rocío, divertida en un video, reflejando el cansancio típico de esta etapa.

Rocío Marengo en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

En medio de esa intimidad, Rocío reveló que los médicos le indicaron reposo por la aparición de un pequeño hematoma: “Me asusté porque me dieron un pequeño reposo por un hematoma. Entonces, a cada rato le pregunto al bebito: ‘Decime que estás bien’”.

Con humor, Marengo aseguró que su hijo es un verdadero compañero de aventuras: “No, no, lo amo. Me tocó el mejor hijo del mundo. Se porta rebien. Extraño hasta las náuseas, todo extraño, porque todo me lo hizo pasar bien él”

“Bebito patea, no saben lo divino que es. Le hablo y me responde. Es espectacular”, cerró Rocío, feliz por esta nueva etapa de su vida.

ROCÍO MARENGO CONTÓ CÓMO SE ENTERÓ DE SU EMBARAZO ¡EN VIVO EN EL PROGRAMA DE JUANA VIALE!

Rocío Marengo vive uno de los momentos más felices de su vida y lo compartió en la mesa de La Noche de Mirtha. La modelo, que atraviesa su primer embarazo junto a su pareja, Eduardo Fort, se mostró emocionada al hablar de esta nueva etapa y reveló el particular modo en que se enteró de la noticia.

“La verdad que estamos muy felices, y me enteré en el programa de Juana”, contó Rocío, muy emocioanda por el presente que atraviesa, en el programa que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

Asimismo, Marengo reveló que supo que estaba embarazada justo mientras participaba de Almorzando con Juana: “Antes de venir al programa me fui a hacer el estudio de sangre. Mi médica me mandó un mensaje en pleno programa y me dijo ‘¿terminaste?’. Yo le respondí que sí, pero todavía estaba al aire. Me escribió: ‘Estás embarazada’”.

Foto: Captura (eltrece)

La emoción fue tan fuerte que Juana Viale se dio cuenta inmediatamente de lo que ocurría: “En la mesa todos empezaron a preguntar qué pasaba”, expresó. Y cerró, a corazón abierto: “Fue hermoso enterarme también en el programa de Juana”.