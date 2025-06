Rocío Marengo habló en LAM del largo tratamiento que hizo con Eduardo Fort para quedar embarazada: “Fue duro porque son muchos muchos tropiezos, yo lo defino como piñas en la cara, porque me decían ‘no, volvé el mes que viene’ y era empezar de vuelta, inyección tras inyección”.

“Ahora que estoy tan feliz me di cuenta que me había empezado a entristecer, no era la misma, no quería exponerme para que no me pregunten. Era prueba y error”, reveló la actriz sobre el proceso para ser mamá.

“¿Fueron muchos años de buscar?" , le preguntaron y su respuesta sorprendió: “Y yo creo que fueron cinco, porque empezamos primero de manera natural, después baja complejidad, y al final alta complejidad, todos los meses me sacaba óvulos, me aferré mucho a la fe, las ineycciones me las ponía sola”.

Rocío Marengo hablo en LAM (Foto: captura de América).

“Averiguamos en todos lados, queríamos lo mejor, no nos importaba nada, queríamos nuestro bebé, y averigué un montón de clínicas de Miami, en Chile, en Argentina, y al final me lo hice con una amiga de mi hermana en una clínica de fertilización acá”, sentenció Marengo.

ROCIÓ MARENGO CONFESÓ POR QUÉ FUE SORPRESIVO SU EMBARAZO

Rocío Marengo confesó en diálogo con Ángel de Brito por qué fue sorpresivo su embarazo tras el largo tratamiento: “No me lo esperaba, yo estaba acostumbrada al ‘no’, al ‘volvé mañana’, me enteré en la mesa de Juana“.

Al final, agradeció a la gente de la clínica: “Su atención, el cuidado, me hacían entrar por un costadito, porque también tenía miedo que se filtre, el señor del estacionamiento que no me cobraba porque le caía bien, eran mimitos constantes, la gente me hacía sentir querida”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.