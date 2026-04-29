La noticia sacudió a Italia y no tardó en llegar a la Argentina: Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino pusieron fin a su relación después de casi 12 años juntos y dos hijos en común, Diego Matías e India Nicole. Pero lo que parecía una separación más, se transformó en un verdadero escándalo por un dato que salió a la luz en las últimas horas.

La panelista Carolina Molinari fue quien destapó la olla en agosto de 2025, cuando contó que la pareja se había separado en medio de un fuerte hermetismo.

“Ellos se separaron con una denuncia de su exmujer, con la cual tiene dos hijos. Esto fue en agosto, yo hablé con él y estaba mal, en un momento cerró sus redes sociales y después las volvió a abrir”, relató Molinari en LAM.

¡Nunzia de novia con el mejor amigo de Diego JR! Video: LAM / América TV

El dato que desató el escándalo: la ex de Maradona Jr. estaría con su mejor amigo

El martes, la bomba explotó en los medios italianos: Nunzia Pennino estaría de novia con el mejor amigo de Diego Maradona Jr. Así lo contó Molinari y sumó detalles: “Hoy en medios italianos surgió que ella estaría de novio con el mejor amigo de él”.

La periodista Karina Iavicoli aportó más información y reveló el nombre del supuesto tercero en discordia: “Se llama Carlos, es un cantante napolitano”.

Qué dijo Diego Maradona Jr. del nuevo novio de Nunzia

Ante la magnitud del escándalo, Molinari contó que se comunicó directamente con Diego Maradona Jr. para preguntarle por la versión que circula en Europa. “Me dijo que prefería no hablar del tema por respeto a sus hijos. No me dice que no sucedió”, explicó la panelista de LAM.

Pero la historia no termina ahí. Molinari también se contactó con Gabrielle, periodista de Corriere della Sera, quien fue el encargado de dar a conocer la noticia en Italia.

“Lo que él contó en los medios es solamente algo muy chiquito, que hay más”, anticipó Molinari, y adelantó que el periodista hablará con LAM para dar más detalles sobre el escándalo.