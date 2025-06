Ángel de Brito contó en su programa de streaming de Bondi, Ángel Responde, cómo se filtró la noticia del embarazo de Rocío Marengo: “Ella estaba cenando en un restaurante en San Isidro y agarró el teléfono, hizo una videollamada con una amiga y le contó”.

“Y viste que cuando haces una videollamada gritas, bueno, escucharon de la mesa de al lado y de la otra y la otra. En una de las mesas de al lado estaba Daniel Hadad y Marengo pensaba que él nos había contado a Rochi y a mí”, relató el conductor.

“Pero en otra mesa estaba una amiga de Rochi y fue ella la que nos comentó, así que no fue muy discreta Rocío. En Chile agarró unos buenos dólares para contar la primicia”, aclaró Ángel.

Por su parte, Dalma Maradona sumó: “También fue a la mesa de Juana Viale y mientras estaba grabando el programa la médica le dijo ‘¿estas para que te diga?’ y ella le dijo ‘sí, sí, ya salí’ y era mentira, le dijo ‘estas embarazada’ y se largó a llorar estando sentada en la mesa”.

ROCÍO MARENGO HABLÓ EN EXCLUSIVA CON CIUDAD SOBRE SU EMBARAZO

Rocío Marengo habló en exclusiva con Ciudad luego de que el fin de semana Ángel de Brito revelara la noticia de su embarazo: “Fue fertilización in vitro con uno de mis óvulos y los gametos de Eduardo”.

“La realidad es que hicimos muchos tratamientos durante los últimos cinco años y por eso nos costó tanto llegar a esto. Es un bebito Marengo Fort auténtico”, confesó la actriz a este portal.

En el ida y vuelta, Marengo remarcó: “Fueron muchas inyecciones, paciencia y golpes. Pero la felicidad ahora es tanta que no me importa lo que pasé. Ya me olvidé. Edu es tremendo hombre. Lo amo. ¡No saben lo que me bancó!" .

