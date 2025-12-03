La llegada tan esperada finalmente ocurrió. Rocío Marengo y Eduardo Fort presentaron en las redes sociales a su hijo recién nacido, Isidro, y la noticia explotó en minutos entre sus seguidores, colegas y amigos del medio.

En el posteo, la influencer compartió varias imágenes íntimas y emotivas del momento del parto. En una, se la ve abrazando a su bebé mientras aún está en la camilla y en otra, Eduardo posó feliz junto al nuevo integrante de la familia.

Marengo acompañó las imágenes con un mensaje repleto de alegría: “¡Estamos muy felice! ¡Bienvenido, bebito! Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg”, expresó, conmovida.

Foto: Instagram (@marengorocio)

Además, agradeció los miles de mensajes de apoyo que recibió en los últimos meses y destacó lo acompañada que se sintió durante todo el proceso: “¡Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!”.

Marengo también dedicó un párrafo especial a quienes la asistieron durante el parto: “No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco, ¡rey la rompés tooooda! A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio, ¡y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo! ¡Son enormes!”, agregó.

Foto: Instagram (@marengorocio)

La publicación acumuló likes y comentarios en cuestión de minutos. Entre felicitaciones, emojis y mensajes de cariño, la pareja celebró este capítulo tan anhelado, que marca un antes y un después en su vida familiar.

¡Es muy lindo!

Foto: Instagram (@marengorocio)

Foto: Instagram (@marengorocio)

ROCÍO MARENGO Y EDUARDO FORT ANUNCIARON EL SEXO DE SU BEBÉ: LAS FOTOS DE UNA EMOTIVA CELEBRACIÓN

Rocío Marengo cumplió uno de sus grandes sueños: ser mamá. Este sábado, la actriz y Eduardo Fort vivieron una jornada cargada de emoción al revelar el sexo de su primer bebé en una espectacular espectacular fiesta.

El evento se realizó en un reconocido local gastronómico de la Costanera, donde la pareja reunió a sus seres queridos y amigos más cercanos para compartir la noticia: esperan un varón.

La fiesta no solo fue especial por el anuncio, sino también por la presencia de figuras muy queridas para la pareja. Entre los invitados estuvieron Marta y Felipe Fort, hijos de Ricardo Fort.

Foto: Movilpress

En una entrevista con Luis Ventura para Secretos Verdaderos, Eduardo y Rocío discutieron en vivo sobre los colores que vestirá el pequeño ya que él es de Boca Juniors y ella de River Plate.

Martita Fort (Foto: Movilpress)

Felipe Fort y su novia Catalina Gallardo (Foto: Movilpress)

Diego Moranzoni y pareja (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo y Eduardo Fort, con Belén Francese y Fabián Lencinas (Foto: Movilpress)

Aníbal Pachano (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo y Eduardo Fort y sus invitados (Foto: Movilpress)