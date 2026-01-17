El accidente de tránsito de Marta Fort se hizo viral apenas sucedió el sábado por la tarde, y luego de que se conociera la primera versión que inculpaba a la hija de Ricardo Fort, su abogado contó cómo lo vivió la modelo.

“Se trató de un accidente de tránsito. Lamentablemente la señora cruzó mal y Marta venía circulando”, afirmó César Carozza.

La referencia es a la mujer mujer de 89 años que era acompañada por y un hombre de 31 que estaban sobre Migueletes al 1000.

Marta Fort. (Foto: @martacfort)

“La señora no está mal, pero por una cuestión de precaución actuó el SAME y la llevaron a revisión, que es lo usual”, continuó el letrado en diálogo con TN.

(Foto: capturas de redes sociales y LAM).

“Marta está bien, en su casa. Es muy prematuro aventurar si bien se va a labrar algún sumario. Yo ya me comprometí a pasar a buscar el sumario porque tengo que hacer la denuncia de siniestro”, cerró Carozza.

Cómo habría sido el accidente

Desde la cuenta de LAM sobre que la joven de 21 años habría cruzado en rojo con su camioneta BMW X3.

Sin embargo, desde el entorno de la modelo explicaron ella que iba por el carril izquierdo de Migueletes entre Teodoro García y Federico Lacroze.

Marta Fort en microbikini Vichy. (Foto: Instagram/@martacfort).

Entonces, la señora y el hombre salieron de manera repentina desde detrás de un vehículo estacionado en doble fila y Marta Fort no logró esquivarlos.

De hecho, para no atropellar a las personas Martita habría impactado contra una moto.