El 5 de noviembre, Ricardo Fort hubiera celebrado su cumpleaños número 57, y como cada año, sus hijos lo recordaron esta fecha especial con mucho cariño. Esta vez fue Martita Fort quien conmovió a sus seguidores al publicar un emotivo video junto a su hermano Felipe y su papá, en una fiesta de Navidad, donde la felicidad se reflejaba en los tres.

“Este último tiempo estuve un poco más ausente en las redes, ya que estuve con una mezcla de emociones”, comenzó diciendo la joven en su reflexión, para luego abrir su corazón sobre los cambios que vivió recientemente.

“Hace poco viví muchos cambios que me hicieron sentir, por un lado, muy feliz, pero por otro en un estado de melancolía, depresión y con dudas constantes”, agregó.

Con la madurez de quien debió crecer sin su figura paterna, Martita recordó lo mucho que extraña a Ricardo: “Me mudé, empecé a adentrarme en la empresa familiar, cumplí logros personales y laborales que jamás hubiera imaginado. Pero hay una persona con la que me hubiera gustado compartir esta nueva etapa que hoy no está a mi lado. Siendo una de ellas, una figura tan importante como mi papá”.

En su mensaje, la hija del recordado empresaria reconoció que hay momentos en los que la ausencia pesa más: “A veces me encuentro sola, con miedo, con incertidumbre sobre lo que se viene. Son esos momentos en los que más lo extraño, en los que más necesito tener a alguien con quien contar, con quien encontrar mi lugar seguro”.

“Hoy, en el día de su cumpleaños, quiero recordarlo de esta manera: dejando en claro que no importa cuánto tiempo pase, siempre lo voy a seguir recordando. Siempre voy a tener la necesidad de recurrir a mi papá en los momentos importantes y me alegra que ustedes también sigan manteniendo viva su imagen en el día a día. Feliz cumpleaños”, cerró Martita, a flor de piel.

FIRME ACLARACIÓN DE MARTITA FORT EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON ANÍBAL LOTOCKI: “MI PAPÁ NO SE OPERÓ CON ÉL”

En medio del repudio a Aníbal Lotocki tras ser señalado por las muertes de Silvina Luna, Mariano Caprarola y otras víctimas fatales (además de los pacientes que denunciaron tener serios problemas de salud tras operarse con él), Martita Fort recurrió a las redes (en septiembre de 2023) para hacer una firma aclaración sobre su recordado padre, Ricardo Fort.

“Me entristece mucho la condición de los pacientes de Lotocki y por todo lo que están pasando últimamente”, comenzó diciendo la joven en un posteo que subió a Instagram Stories.

“No obstante, me estuvieron mencionando mucho una nota donde se dice que mi papá fue uno de ellos, que murió por eso y quiero aclarar que no es así”, agregó, dejando en claro que el empresario no pasó por el quirófano del cuestionado doctor.

Y cerró, contundente: “Él nunca se operó ni se hubiera operado con él porque mi papá opinaba que no estaba en condiciones para operar, ya que fue uno de los primeros que lo denunció públicamente. Les deseo lo mejor a sus víctimas y ojalá puedan salir de esto”.